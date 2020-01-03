Общество
КоммерсантъОдин из создателей World of Tanks намерен основать в России партию
Если кампания пройдет успешно, она выдвинет своих кандидатов в Госдуму в 2021 году. По словам Вячеслава Макарова, партия будет использовать мобильное приложение на основе технологии Blockchain, с помощью которого члены движения смогут голосовать.
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Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах.
— Вячеслав Макаров, российский политикТелеканал 360° 00:39
с чего всё началось
По словам господина Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $1 млн.Коммерсантъвчера в 17:36
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