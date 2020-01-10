Общество

РБКРБКОдин из создателей World of Tanks решил основать политическую партию

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии и поучаствовать как в региональных выборах в текущем году, так и в парламентских в 2021-м, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Макарова.
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Вячеслав Макаров
Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах.
— Вячеслав Макаров, российский политикТелеканал 360° 00:39
с чего всё началось

World of Tanks поедет на Госдуму

По словам господина Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $1 млн.
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World of Tanks
Клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора в историческом сеттинге Второй мировой войны, разработанная белорусской студией Wargaming.net. Разработчиками игра позиционируется как массовая многопользовательская онлайн-игра в жанре action с элементами ролевой игры, шутера и стратегии. Концепция World of Tanks базируется на командных танковых сражениях в режиме PvP. Игра вышла 12 августа 2010 года и имела только русскоязычную версию. Выпуск локализованной игры World of Tanks в Европе и в Северной Америке состоялся 12 апреля 2011 года.
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