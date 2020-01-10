Общество
РБКОдин из создателей World of Tanks решил основать политическую партию
Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии и поучаствовать как в региональных выборах в текущем году, так и в парламентских в 2021-м, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Макарова.
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Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах.
— Вячеслав Макаров, российский политикТелеканал 360° 00:39
с чего всё началось
По словам господина Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $1 млн.Коммерсантъвчера в 17:36
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Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
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9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
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Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
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«Атлетико» обыграл «Барселону» во втором полуфинале Суперкубка Испании (3:2). Все голы были забиты во втором тайме.
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