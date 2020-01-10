По словам господина Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $1 млн.

с чего всё началось

Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах.

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии и поучаствовать как в региональных выборах в текущем году, так и в парламентских в 2021-м, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Макарова.

Один из создателей World of Tanks решил основать политическую партию

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