По информации пресс-службы управления МВД по Ростовской области, во вторник пять человек погибли, еще двое госпитализированы в результате конфликта с применением оружия в Орловском районе Ростовской области. Конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота.

с чего всё началось

Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.

Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан

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