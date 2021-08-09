Подорожание товаров сырьевых рынков с конца 2020 года отразилось и на стоимости производства одного из самых популярных алкогольных напитков в России — водки, заявил в интервью РБК гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.
По словам Максудова, «Татспиртпрому» удается нивелировать рост сырья и производственных материалов: компания сделала запасы и по некоторым позициям заключила контракты с фиксированной ценой будущих поставок.
Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и закончилась со счётом 2:0. На 8-й минуте встречи Сергей Терехов с левого края отдал пас на Артура Юсупова, который нашёл в штрафной свободного Попова, Ивелин принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот.