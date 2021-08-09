«Сочи» обыграл «Урал» благодаря голам Попова и Нобоа

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и закончилась со счётом 2:0. На 8-й минуте встречи Сергей Терехов с левого края отдал пас на Артура Юсупова, который нашёл в штрафной свободного Попова, Ивелин принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот.