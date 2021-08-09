Будьте в Плюсе

Один из крупнейших производителей водки заявил о росте ее себестоимости

Подорожание товаров сырьевых рынков с конца 2020 года отразилось и на стоимости производства одного из самых популярных алкогольных напитков в России — водки, заявил в интервью РБК гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.
РБК
Как уточнил Максудов, рост стоимости продукции начался по мере восстановления рынков на всех товарных и биржевых рынках.
ПРАЙМ
По словам Максудова, «Татспиртпрому» удается нивелировать рост сырья и производственных материалов: компания сделала запасы и по некоторым позициям заключила контракты с фиксированной ценой будущих поставок.
РБК
Сейчас главное сохранить потребителя несмотря на определенные неудобства и даже потери.
Телеканал 360°

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Названы причины роста себестоимости водки

Телеканал 360°22:17

Глава «Татспиртпрома» рассказал, что себестоимость водки растет из-за удорожания сырьевых товаров

ПРАЙМ19:14

Один из крупнейших производителей водки пожаловался на рост ее себестоимости

Эхо Москвы19:05

Один из крупнейших производителей водки заявил о росте ее себестоимости

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