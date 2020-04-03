Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruОдин клуб АПЛ предложил доиграть сезон в Китае

Один неназванный клуб АПЛ предложил доиграть текущий сезон в Китае.
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Три пути спасения сезона АПЛ: есть вариант даже с Китаем (но маловероятный)

Sports.ru05:28

Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае

Sport24.ruвчера в 18:01

Команды АПЛ отказались от идеи доиграть чемпионат в Китае

Sport.ru02:59

Клубы АПЛ не поддержали идею доиграть чемпионат в Китае

Спорт-Экспресс02:18

Клубы АПЛ не поддержали инициативу завершения сезона в Китае

Евро-футбол.ру02:31

Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае

Газета.Ruвчера в 20:30

Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае. Остальные отказались

Чемпионат04:55
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Известия 05:59
Общество

Табак предложили вернуть в список товаров первой необходимости

«Рекомендовать в соответствии с пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р включить в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости табачную продукцию и автозапчасти», — следует из документа за ее подписью.
Компания 09:12
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала до $34,4 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 мск возросла на 15,2%, достигнув отметки в $34,48 за баррель, следует из данных торгов.
Коммерсантъ 09:28
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

ТАСС 07:07
Политика

Путин назначил Цыбульского врио главы Архангельской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Народные новости вчера в 12:09
Общество

В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.
Новые Известия 05:13
Экономика

ЦБ принял дополнительные меры по поддержке ипотеки

Центральный банк РФ принял дополнительные меры поддержки ипотеки, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 07:57
Общество

Путин подписал указ по итогам обращения к нации

За больными коронавирусом в Москве будут следить через приложение Российский президент Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19 )".
Право.ру вчера в 11:00
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Религия

Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой «Умиление»

Москва 24 10:14
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Piter.tv 01 апреля в 04:24
Здоровье

Во Владимирской области диагностирован ещё один случай коронавируса

По информации Роспотребнадзора, один из заболевших — умерший накануне от пневмонии ковровец, другой случай диагностирован у жителя областной столицы, вернувшегося недавно из-за границы.
Довод 01 апреля в 06:38
Армия и оружие

Третий российский самолет с военными медиками вылетел в Сербию

«Третий самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», ― говорится в сообщении.
Известия 07:38
Общество

В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина

В Москве на сегодняшний день выявлено три случая нарушения карантинного режима.
Москва 24 09:10
Здоровье

В Петербурге врачи Покровской больницы взывают о помощи

Врачи Покровской больницы говорят, что не отказываются от работы, поскольку хотят помочь всем своим пациентам выздороветь, но работать в условиях без средств защиты просто невозможно.
Новые Известия 10:11
Общество

У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус

Lenta.ru 09:54
Политика

США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru 02:58
Здоровье

Врач: некоторые советы для защиты от коронавируса могут быть опасны

Инфекционист раскрыл "основную цель" коронавируса Некоторые советы, которые распространяют в интернете, могут быть и вовсе опасными для здоровья человека, утверждает Блинова.
Московский Комсомолец 07:52
Политика

Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса

Политики намерены обратиться к Германии и союзным государствам. Италия предрекла развал Евросоюза из-за эпидемии коронавируса.
Деловое.ТВ 08:36
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество

На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу

«Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
REGNUM 10:33
Киберспорт

Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net

Cyber.sports.ru 07:12
Армия и оружие

Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике

Подразделения нового зенитного ракетного полка объединения ПВО Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике.
Российская газета 05:11
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
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