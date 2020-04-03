Один неназванный клуб АПЛ предложил доиграть текущий сезон в Китае.

Один клуб АПЛ предложил доиграть сезон в Китае

Общество Табак предложили вернуть в список товаров первой необходимости «Рекомендовать в соответствии с пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р включить в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости табачную продукцию и автозапчасти», — следует из документа за ее подписью.

Энергетика Нефть марки Brent подорожала до $34,4 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 мск возросла на 15,2%, достигнув отметки в $34,48 за баррель, следует из данных торгов.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Общество В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.

Общество Путин подписал указ по итогам обращения к нации За больными коронавирусом в Москве будут следить через приложение Российский президент Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19 )".

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Здоровье Во Владимирской области диагностирован ещё один случай коронавируса По информации Роспотребнадзора, один из заболевших — умерший накануне от пневмонии ковровец, другой случай диагностирован у жителя областной столицы, вернувшегося недавно из-за границы.

Здоровье В Петербурге врачи Покровской больницы взывают о помощи Врачи Покровской больницы говорят, что не отказываются от работы, поскольку хотят помочь всем своим пациентам выздороветь, но работать в условиях без средств защиты просто невозможно.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.