Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОдин новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ

Очередной раунд тестирования выявил один случай заражения коронавирусной инфекцией в английской футбольной премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В АПЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом после рестарта сезона

Metaratings15:51

В АПЛ выявлен один новый случай заболевания коронавирусом

Soccer.ru14:52

В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус: выявлен один случай заражения

Спорт-Экспресс14:34

В чемпионате Англии выявили новый случай COVID-19 после рестарта сезона

Матч ТВ14:46

В АПЛ выявлен один новый случай заболевания коронавирусом

Sport24.ru14:40

По результатам 10-го раунда тестирования на COVID-19 в АПЛ обнаружили лишь одного зараженного

Советский спорт14:49

В АПЛ прошёл очередной этап тестирования на коронавирус. Выявлен ещё один заражённый

Чемпионат14:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Кино

Роберт Дауни-младший может сняться в новых «Пиратах Карибского моря»

Городовой 14:31
13
Наука

В ледяном слое Тибета обнаружено 28 новых вирусов

Discover24 07:32
58
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 09:37
3
Гаджеты

Макет iPhone 12 показался на качественных фото

Качественные фото реалистичных макетов нового iPhone опубликовали в твиттере.
ToDay News Ufa 10:29
13
Политика

МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене

"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
РИА Новости 14:16
26
Наука

Неподалеку от Стоунхенджа нашли памятник эпохи неолита

В трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4500 лет - это шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа, сообщает BBC News.
Интерфакс 03:21
11
Гаджеты

Apple представила новую операционную систему iOS 14

Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
138
Футбол

Газизов допустил единичный случай инфицирования COVID-19 в «Уфе»

Результаты теста на коронавирус одного из членов "Уфы" были сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом, дополнительные тесты могут свидетельствовать о случае заболевания, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости 17:20
Происшествия

В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум фигурантам дела «Сети»

Двоим фигурантам дела о террористической организации «Сеть» вынесен обвинительный приговор.
Городовой 08:07
1K
Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
928
Шоу-бизнес

Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца

ФАН вчера в 19:52
64
Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:52
308
Общество

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

В Москве за прошедшие сутки скончались 20 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:07
913
Гаджеты

NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080

В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com 20 июня в 10:22
16
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
2,2K
Происшествия

В столице взяли группировку, вымогавшую $3 млн

В столице взяли группировку, вымогавшую $3 млн В Москве арестованы бывший хирург Александр Дунаев, экс-сотрудник управления недвижимостью ООО «Группа "Абсолют"» Сергей Фокин, продюсер Юрий Москвин и бывший сотрудник столичного угрозыска, а ныне юрист Олег Доморощин.
Коммерсантъ 15:32
Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 вчера в 12:41
6
Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру вчера в 07:48
101
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
464
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 19 июня в 09:48
39
Кино

Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер

Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:14
Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
21
Кино

На концептах «Мстители: Финал» показали футуристическую версию квантового костюма

Srnsk вчера в 19:50
Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
2,2K
Общество

Флаг ЛГБТ повесили на «Родину-мать» в Киеве

Коптер повис над памятником «Родины-матери». Визуально акция выглядела так, будто флаг ЛГБТ-сообщества повесили на меч статуи.
News.ru вчера в 14:16
1K
Политика

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
Общество

В Минкомсвязи раскрыли причину разблокировки Telegram

Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин раскрыл причины, по которым принималось решение о разблокировке Telegram в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:58
128
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
4,2K
Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM 17:11
42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное