Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОдин новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ

Очередной раунд тестирования выявил один случай заражения коронавирусной инфекцией в английской футбольной премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
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В АПЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом после рестарта сезона

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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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