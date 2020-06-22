Очередной раунд тестирования выявил один случай заражения коронавирусной инфекцией в английской футбольной премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.

Один новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ

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