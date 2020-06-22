Коронавирус
РИА НовостиОдин новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ
Очередной раунд тестирования выявил один случай заражения коронавирусной инфекцией в английской футбольной премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
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В АПЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом после рестарта сезона
Metaratingsвчера в 15:51
По результатам 10-го раунда тестирования на COVID-19 в АПЛ обнаружили лишь одного зараженного
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В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус: выявлен один случай заражения
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В АПЛ прошёл очередной этап тестирования на коронавирус. Выявлен ещё один заражённый
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Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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РИА Новости вчера в 23:51
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Газета.Ru вчера в 04:37
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Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
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МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
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Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
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Два кроссовера Haval ушли с российского рынка
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Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus
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Эксперты назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
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В Москву прибыл министр обороны Индии
Москва, 22 июня 2020, 21:56 — REGNUM Самолёт министра обороны Индии Раджнатха Сингха приземлился в московском аэропорту «Внуково».
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Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31