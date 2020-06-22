Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОдин новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ

Очередной раунд тестирования выявил один случай заражения коронавирусной инфекцией в английской футбольной премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
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В АПЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом после рестарта сезона

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Один новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ

РИА Новостивчера в 14:57

В чемпионате Англии выявили новый случай COVID-19 после рестарта сезона

Матч ТВвчера в 14:46

По результатам 10-го раунда тестирования на COVID-19 в АПЛ обнаружили лишь одного зараженного

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В АПЛ выявлен один новый случай заболевания коронавирусом

Sport24.ruвчера в 14:40

В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус: выявлен один случай заражения

Спорт-Экспрессвчера в 14:34

В АПЛ прошёл очередной этап тестирования на коронавирус. Выявлен ещё один заражённый

Чемпионатвчера в 14:25
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REGNUM вчера в 10:38
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Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
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Общество

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Известия вчера в 23:48
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
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Авто

В России подорожали автомобили Hyundai

Не прошло и месяца с последнего подорожания, как Hyundai снова подняла цены почти на весь модельный ряд.
Автоновости дня 21 июня в 02:01
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Гаджеты

Обновление EMUI 10.1 для смартфонов Huawei появилось в России

В июле и августе EMUI 10.1 станет доступным для обладателей моделей Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro и Huawei Nova 5T.
Деловое.ТВ вчера в 11:06
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Интернет

Google запустила сервис Keen — потенциального конкурента Pinterest

Команда разработчиков из Area 120, подразделения Google, занимающегося разработкой экспериментальных сервисов и приложений, без лишнего шума запустила новый социальный сервис Keen.
3DNews 20 июня в 11:44
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Здоровье

Два медика из Волгограда удостоились государственных наград

Ольга Корнилова работает врачом-пульмонологом ГУЗ «Клиническая больница № 4» города Волгограда, в профессии Ольга Викторовна уже 12 лет.
НовостиВолгограда.ру вчера в 10:53
Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы.
Газета.Ru вчера в 04:37
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
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Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
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Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Авто

Два кроссовера Haval ушли с российского рынка

SpeedMe вчера в 23:38
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Технологии

Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus

Игромания.ру вчера в 16:53
Авто

Эксперты назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России

SpeedMe вчера в 03:05
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
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Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК вчера в 17:00
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Технологии

Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов.
Вести.Ru вчера в 13:44
Армия и оружие

В Москву прибыл министр обороны Индии

Москва, 22 июня 2020, 21:56 — REGNUM Самолёт министра обороны Индии Раджнатха Сингха приземлился в московском аэропорту «Внуково».
REGNUM вчера в 14:56
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Брежнева порадовала фанатов бэкстейджем со съемок клипа

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Общество

Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

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Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

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Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
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