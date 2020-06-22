Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОдин новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ

Очередной раунд тестирования выявил один случай заражения коронавирусной инфекцией в английской футбольной премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
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В АПЛ выявлен один новый случай заболевания коронавирусом

Sport24.ruвчера в 14:40

Один новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ

РИА Новостивчера в 14:57

По результатам 10-го раунда тестирования на COVID-19 в АПЛ обнаружили лишь одного зараженного

Советский спортвчера в 14:49

В чемпионате Англии выявили новый случай COVID-19 после рестарта сезона

Матч ТВвчера в 14:46

В АПЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом после рестарта сезона

Metaratingsвчера в 15:51

В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус: выявлен один случай заражения

Спорт-Экспрессвчера в 14:34

В АПЛ прошёл очередной этап тестирования на коронавирус. Выявлен ещё один заражённый

Чемпионатвчера в 14:25
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
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Авто

Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников

Немецкие автоконцерны Daimler и BMW объявили о завершении совместной работы над технологиями для беспилотных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 08:35
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Политика

США приостановили выдачу ряда рабочих виз до конца года

США до конца этого года приостановили выдачу некоторых временных рабочих виз.
Новая газета 01:58
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Политика

Путин выступит с телеобращением

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
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Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Спорт

Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года.
News.ru 05:51
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Общество

Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

RT на русском 05:42
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
1K
Политика

Адвокат считает, что украинские военные могли сбить MH17 по ошибке

Представленная прокуратурой Нидерландов версия о запуске ракеты ЗРК "Бук" с территории Донецкой народной республики (ДНР) не подтверждается надежными источниками и в действительности Boeing-777, выполнявший рейс МН17, могли сбить украинские военные.
ТАСС 06:03
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Политика

В МИД прокомментировали публикацию книги Болтона

Москва воспринимает публикацию книги экс-советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона как элемент внутриполитических разборок в США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 05:44
Политика

Вучич объявил о победе правящей партии на парламентских выборах

РБК 21 июня в 18:18
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Здоровье

Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда

В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости вчера в 12:11
4
Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU вчера в 08:36
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Здоровье

Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом

«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском вчера в 05:34
9
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после тяжелых родов

В феврале Величкович взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, прошедшем в Польше.
Paparazzi.ru вчера в 05:06
Здоровье

Три коломенских медработника получили государственные награды

Kolomna-spravka.ru вчера в 15:49
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
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Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома

Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
Вокруг ТВ вчера в 08:19
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия вчера в 09:51
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета вчера в 11:17
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