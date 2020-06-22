Коронавирус
РИА НовостиОдин новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ
Очередной раунд тестирования выявил один случай заражения коронавирусной инфекцией в английской футбольной премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
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По результатам 10-го раунда тестирования на COVID-19 в АПЛ обнаружили лишь одного зараженного
Советский спортвчера в 14:49
В АПЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом после рестарта сезона
Metaratingsвчера в 15:51
В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус: выявлен один случай заражения
Спорт-Экспрессвчера в 14:34
В АПЛ прошёл очередной этап тестирования на коронавирус. Выявлен ещё один заражённый
Чемпионатвчера в 14:25
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Общество
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
Авто
Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников
Немецкие автоконцерны Daimler и BMW объявили о завершении совместной работы над технологиями для беспилотных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 08:35
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Политика
США приостановили выдачу ряда рабочих виз до конца года
США до конца этого года приостановили выдачу некоторых временных рабочих виз.
Новая газета 01:58
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Общество
Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Спорт
Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года.
News.ru 05:51
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Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Общество
Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
RT на русском 05:42
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Политика
Адвокат считает, что украинские военные могли сбить MH17 по ошибке
Представленная прокуратурой Нидерландов версия о запуске ракеты ЗРК "Бук" с территории Донецкой народной республики (ДНР) не подтверждается надежными источниками и в действительности Boeing-777, выполнявший рейс МН17, могли сбить украинские военные.
ТАСС 06:03
Политика
В МИД прокомментировали публикацию книги Болтона
Москва воспринимает публикацию книги экс-советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона как элемент внутриполитических разборок в США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 05:44
Политика
Вучич объявил о победе правящей партии на парламентских выборах
РБК 21 июня в 18:18
Здоровье
Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда
В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости вчера в 12:11
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Здоровье
Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском вчера в 05:34
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после тяжелых родов
В феврале Величкович взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, прошедшем в Польше.
Paparazzi.ru вчера в 05:06
Здоровье
Три коломенских медработника получили государственные награды
Kolomna-spravka.ru вчера в 15:49
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома
Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
Вокруг ТВ вчера в 08:19
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия вчера в 09:51
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета вчера в 11:17