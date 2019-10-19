Происшествия
ИнтерфаксОдин полицейский убил другого в Нальчике
Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
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Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Происшествия
В Подмосковье избили журналистов «Новой газеты» и зоозащитников
Отмечается, что они прибыли на станцию «Круглое озеро», так как там по информации зоозащитников, регулярно проводится незаконная притравка на лис.
Говорит Москва 16:08
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 05:15
Политика
Британский парламент проведет историческое голосование по Brexit
В субботу Парламент Великобритании проведет голосование по выходу из Европейского союза. Об этом сообщило агенство РИА Новости.
Телеканал 360° вчера в 21:13
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Rambler News Service 08:40
Армия и оружие
Минобороны РФ получило очередной дивизион ЗРК «Тор-М2»
REGNUM вчера в 07:50
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в первом «зеленом дерби» в сезоне
"Салават Юлаев" взял верх над казанским "Ак Барсом" в первом в сезоне-2019/20 "зеленом дерби" КХЛ — 3:1.
Реальное время 11:03
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 16 октября в 08:40
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru 16:19
Финансы
ФРС начинает принудительное ослабление доллара США
Федеральная резервная система Соединенных Штатов начала скупать активы и снижать ставки, но теперь осталось только одно условие – ослабление доллара.
Политическая Экспертиза 04:33
Общество
Виновных в домашнем насилии выгонят из дома, выяснили СМИ
Президентский Совет по правам человека подготовил законопроект, по которому пострадавший от семейно-бытового насилия будет иметь право на получение защитного ордера.
Газета.Ru 12:40
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Карелинформ вчера в 10:59
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Происшествия
Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Футбол
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»
Газета.Ru 16:16
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Футбол
Ювентус — Болонья 2:1
Спорт-Экспресс 16:36
Общество
Россия передаст Сербии лист из Евангелия в обмен на картины Рериха
Россия передаст Белграду Петербургский лист Мирославова Евангелия в обмен на картины Николая Рериха.
РБК 12:08
Наука
Как происходит формирование мозга у людей и шимпанзе
МедиаПоток 17 октября в 10:30
Футбол
Джорджевичу диагностировано повреждение связок колена
Чемпионат 10:14
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов
Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
Life.ru 16:35
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35