Происшествия

Вести.RuВести.RuОдин сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей спецслужбы. Также в службе уточнили, что стрельбу открыл один человек.
Читать в источнике
Комментировать137

Подробнее о событии

В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке

РИА Новости11:10

Пять человек пострадали в результате стрельбы на Лубянке

ТАСС12:24

Пять человек пострадали в результате стрельбы на Лубянке – Минздрав

Москва 2412:26

ФСБ подтвердила гибель сотрудника при стрельбе в центре Москвы

Коммерсантъ12:58

В Минздраве сообщили о пяти пострадавших при стрельбе на Лубянке

RT на русском12:31

Пострадавший при стрельбе в центре Москвы сотрудник ФСО жив, его оперируют медики

Агентство Москва12:17

Что произошло за день: четверг, 19 декабря

Интерфакс13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Piter.tv 16 декабря в 14:51
Происшествия

Появилось видео убийства напавшего на приемную ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 12:34
Хоккей

СКА — ЦСКА 0:1 (3-й период)

Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 11:06
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru вчера в 00:49
Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 05:03
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Здоровье

Названы белковые продукты, которые приводят к набору веса

Специалисты из Германии рассказали, что некоторые богатые белком продукты способны навредить фигуре и спровоцировать набор веса.
Московский Комсомолец 16 декабря в 13:21
Гаджеты

Появились рендеры нового iPhone SE 2 в металлическом корпусе

Судя по опубликованным фотографиям, новинка получила металлический корпус, почти такой же, как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. В верхней части устройства есть небольшой вырез, тогда как сзади разместили двойную камеру.
RuNews24.ru 13:32
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Происшествия

В Тбилиси напали на сына первого президента Грузии

РБК 13:58
Общество

Epic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче

Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр.
REGNUM 12:34
Происшествия

Воспитатель детсада умерла при эвакуации детей в ЕАО

Аргументы и Факты вчера в 22:30
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Игры

Capcom окончательно удалила Denuvo из ремейка Resident Evil 2

3DNews вчера в 10:34
Гаджеты

Карты RX 5600 XT могут выйти только с 6 ГБ памяти

Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
Игромания.ру 09:57
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости 07:34
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Политика

ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
РИА Новости 10:55
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство новой версии Lada 4x4

«АвтоВАЗ» официально объявил о начале сборки модернизированной версии классического внедорожника Lada 4х4.
Стерлеград вчера в 11:14
Политика

Путин ответил почти на 80 вопросов во время большой пресс-конференции

Президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции задали 77 вопросов.
Вместе-РФ 10:58
Гаджеты

Появились изображения новой гибкой раскладушки Samsung

Актуальные Новости 03:47
Политика

СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России

Администрация американского лидера Дональда Трампа пытается помешать введению новых санкций против России.
РБК 13:47
Теннис

Шарапова выиграла выставочный турнир в Абу-Даби

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова стала победительницей выставочного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.
ProstoProSport 12:53
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова вчера в 09:16
Политика

Состоялась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным

Владимир Путин сообщил, что Россия не является лидером по выбросам в атмосферу.
Магсити74 08:33
Общество

Угрожавшему расстрелять Грету Тунберг вынесли приговор в Швеции

40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ.
News.ru 13:49
Общество

«Роснефть» провела кадровые перестановки

Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Коммерсантъ 13:08
ещё по теме
Главное