Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей спецслужбы. Также в службе уточнили, что стрельбу открыл один человек.

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Происшествия Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.

Гаджеты Появились рендеры нового iPhone SE 2 в металлическом корпусе Судя по опубликованным фотографиям, новинка получила металлический корпус, почти такой же, как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. В верхней части устройства есть небольшой вырез, тогда как сзади разместили двойную камеру.

Шоу-бизнес Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.

Общество В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.

Политика ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.

Теннис Шарапова выиграла выставочный турнир в Абу-Даби Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова стала победительницей выставочного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.