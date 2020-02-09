Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОдин спецназовец погиб в перестрелке с таиландским стрелком

По предварительным данным, еще один боец был ранен. Не учитывая их, в результате погибли 20 человек, ранен еще 31. Ранее сообщалось, что устроившему перестрелку военному удалось покинуть торговый центр и скрыться.
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Один спецназовец погиб в перестрелке с таиландским стрелком

Lenta.ru16:36

СМИ: напавший на торговый центр в Таиланде военнослужащий остается внутри здания

ТАСС16:54

СМИ: Таиландский стрелок покинул здание ТЦ и убил спецназовца

RT на русском16:47

В Таиланде стрелок скрылся из окруженного спецназом торгового центра

Российская газета16:36

СМИ: таиландский стрелок все еще может быть на территории ТЦ в Корате

РИА Новости17:35

Власти Таиланда подтвердили гибель спецназовца при стрельбе в торговом центре

Московский Комсомолец18:15

Устроивший стрельбу в ТЦ в Таиланде военный попытался сбежать

Интерфакс17:43
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