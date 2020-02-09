Происшествия
Lenta.ruОдин спецназовец погиб в перестрелке с таиландским стрелком
По предварительным данным, еще один боец был ранен. Не учитывая их, в результате погибли 20 человек, ранен еще 31. Ранее сообщалось, что устроившему перестрелку военному удалось покинуть торговый центр и скрыться.
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Власти Таиланда подтвердили гибель спецназовца при стрельбе в торговом центре
Московский Комсомолец18:15
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