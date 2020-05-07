Происшествия
Газета.RuОдин военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
Транспортно-боевой вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя в Крыму, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Пострадали три человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Источник уточнил, что "полет был согласован и выполнялся в плановом режиме".Интерфакс10:37
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Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
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