Голикова уточнила, что эти регионы могли бы выйти "не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер".

с чего всё началось

Сегодня 22 региона в дополнение к этим одиннадцати могли бы ступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно - 50% свободного коечного фонда и охват тестирования не менее 70 на 100 тыс. населения - могли бы исполняться.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа. Еще 22 региона смогут снимать ограничения, если увеличат коечный фонд и масштаб тестирования. Роспотребнадзор ранее представил план по выходу из ограничений.

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

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