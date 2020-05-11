Коронавирус
Вести.RuОдиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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с чего всё началось
11 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сразу со второго этапа.ТАСС10:50
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Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР
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