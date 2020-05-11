с чего всё началось

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Политика Путин поручил представить национальный план восстановления экономики Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. 1,6K

Общество Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам. 247

Общество Губернатор Ленобласти Дрозденко переболел коронавирусом В понедельник, 11 мая, стало известно, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко переболел коронавирусом. 262

Происшествия Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию Ранее полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске в воскресенье. 34

Общество Умер сенатор от Рязанской области Олег Ковалев Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил его помощник Андрей Глазунов в беседе с ТАСС. 846

Энергетика Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. 78

Здоровье Пик коронавируса в Тульской области ожидается в ближайшие недели Как отметил на совещании по эпидемиологической ситуации главный санитарный врач, пика заболеваемости стоит ожидать в ближайшие три недели, однако принятые в регионе меры позволят снизить значения. 7

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 943

Общество Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. 349

Здоровье В Польше разработан калькулятор смерти от коронавируса Петр Бандош, главный создатель калькулятора и доктор медицинских наук, отмечает, что риск смерти от коронавируса зависит от образа жизни и имеющихся хронических заболеваний, осложнений. 54

Общество В Дагестане вышли на плато по коронавирусу Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане, где подтверждено 2 772 случая заражения, остается сложной, сейчас в регионе вышли на плато по его распространению, заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник. 28

Политика Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.

Общество В США от последствий COVID-19 умерли более 80 тысяч человек В США число умерших от последствий коронавирусной инфекции 11 мая превысило 80 000 человек.

Игры Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать при не менее чем 30 кадрах/с на Xbox Series X Компания Ubisoft уточнила, что предстоящий ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla будет работать на Xbox Series X в разрешении 4K при 30 кадрах / с. По словам создателей проекта, они не могут быть уверены в том, что консоль "потянет" постоянные 60 кадров / с. Но с этим вряд ли справится и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. 1

Футбол УЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкам 10 мая газета The Times сообщила о планах УЕФА на фоне пандемии сократить или вовсе отменить квалификационные игры к футбольным еврокубкам следующего сезона.