Коронавирус

Вести.RuВести.RuОдиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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с чего всё началось

Голикова заявила, что 11 регионов могут выйти сразу на второй этап снятия ограничений

11 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сразу со второго этапа.
ТАСС10:50

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Открытие торговых центров и музеев: в каких регионах смягчают ограничения

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Голикова заявила о готовности 11 регионов к выходу из карантина

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Газета.Ru10:27

Снимать ограничения разрешили 33 регионам России

Lenta.ru10:44

Голикова заявила о возможности 11 регионов выхода на второй этап снятия ограничений

Известия10:40

Голикова заявила, что 11 регионов могут выйти сразу на второй этап снятия ограничений

ТАСС10:50

Голикова сообщила о готовности 11 регионов сразу ко второму этапу снятия ограничений

Интерфакс10:40
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Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
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Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

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В понедельник, 11 мая, стало известно, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко переболел коронавирусом.
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Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
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Происшествия

Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию

Ранее полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске в воскресенье.
РИА Новости 13:05
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Общество

Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом

Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
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Общество

Умер сенатор от Рязанской области Олег Ковалев

Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил его помощник Андрей Глазунов в беседе с ТАСС.
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Юрий Стоянов озвучил размер пенсии

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20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2»

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Энергетика

Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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Пик коронавируса в Тульской области ожидается в ближайшие недели

Как отметил на совещании по эпидемиологической ситуации главный санитарный врач, пика заболеваемости стоит ожидать в ближайшие три недели, однако принятые в регионе меры позволят снизить значения.
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Общество

Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге

Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

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Здоровье

В Польше разработан калькулятор смерти от коронавируса

Петр Бандош, главный создатель калькулятора и доктор медицинских наук, отмечает, что риск смерти от коронавируса зависит от образа жизни и имеющихся хронических заболеваний, осложнений.
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Политика

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Темпы прироста выявленных случаев COVID-19 в России начали снижаться, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:23
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Общество

В Дагестане вышли на плато по коронавирусу

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане, где подтверждено 2 772 случая заражения, остается сложной, сейчас в регионе вышли на плато по его распространению, заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.
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Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.
RT на русском 17:30
Общество

В США от последствий COVID-19 умерли более 80 тысяч человек

В США число умерших от последствий коронавирусной инфекции 11 мая превысило 80 000 человек.
Ведомости 17:55
Наука

Древнейшее европейское пиво обнаружили археологи

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Компания Ubisoft уточнила, что предстоящий ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla будет работать на Xbox Series X в разрешении 4K при 30 кадрах / с. По словам создателей проекта, они не могут быть уверены в том, что консоль "потянет" постоянные 60 кадров / с. Но с этим вряд ли справится и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
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Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, 18 мая.
Аргументы и Факты 15:48
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Футбол

Два футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за коронавируса

Чемпионат Белоруссии остается единственным крупным футбольным турниром в Европе, который не был прерван из-за пандемии.
Эхо Москвы 15:32
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Футбол

УЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкам

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Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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