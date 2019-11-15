Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОдиночные взрывы прогремели на арсенале в Харьковской области

Одиночные взрывы прогремели на арсенале в Балаклее в Харьковской области, сообщил в пятницу мэр города Иван Столбовой.
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Очередные взрывы на украинских военных складах сняли на видео

Lenta.ru09:11

Взрывы произошли на военном арсенале в Харьковской области

Газета.Ru09:51

Серия взрывов прогремела на украинском военном арсенале. Видео

Вести.Ru09:25

На военных складах в Харьковской области произошли взрывы

ТАСС09:18

На военных складах в Харьковской области произошла серия взрывов

RT на русском12:58

Взрывы прогремели в районе военных складов под Харьковом

Известия08:49

Украинские спасатели получили сообщения о взрывах на арсенале в Балаклее

РИА Новости09:03
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Происшествия

Американский пограничник выстрелил в россиянина

Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Погранично-таможенной службы США.
Lenta.ru 16:11
Происшествия

Арест охранника колледжа, где студент устроил стрельбу, отложен

Суд отложил арест охранника колледжа в Благовещенске, где студент открыл стрельбу по людям.
РЕН ТВ 20:54
Теннис

Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP

Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Lenta.ru 17:29
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Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй свободной практики перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
РБК 16:12
Фигурное катание

Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
RT на русском 12:05
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Происшествия

Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой

В Крыму нашли тело пропавшей три дня назад пятилетней девочки, личность ребенка опознали.
Lenta.ru 01:24
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Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети

Предыдущий сбой в работе Facebook наблюдался 13 ноября.
РБК 20:39
Политика

Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Коммерсантъ 19:19
Происшествия

Угрожавших совершить покушение на Макрона задержали во Франции

Полиция Франции задержала двух человек, угрожавших совершить покушение на президента Эмманюэля Макрона, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные из юридических источников.
Взгляд.ру 12:11
Технологии

Apple удалила из App Store все связанные с вейпингом приложения

Apple на фоне роста проблем со здоровьем, вызванных курением электронных сигарет, решила удалить 181 приложение, связанное с вейпингом, из магазина App Store, сообщил Axios.
РБК 20:46
Общество

Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru 17:56
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
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Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру 14:00
Политика

Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом являются витриной и показывают, что Украина — это круто и человечно.
Известия 18:03
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 14:13
Политика

Помпео заявил о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости 13:44
Армия и оружие

Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет

РИА Новости вчера в 04:06
Армия и оружие

Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров»

Взгляд.ру 20:20
Политика

Помпео обвинил Китай в кибератаках на НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в подрыве безопасности коммуникаций Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 14:14
Политика

Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу

Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
РБК 13:55
Общество

Японского журналиста расстроило посещение Сахалина

Журналист издания «Асахи Симбун» Мититака Хаттори рассказал о своем путешествии на Сахалин и посетовал, что на острове практически не осталось свидетельств о японском периоде правления.
Известия 20:37
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Motorola представила обновленную раскладушку Razr

Motorola выпустил обновленную версию своего легендарного раскладного телефона Razr.
iReactor 17:57
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

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Хоккей

Зубов получил перстень зала хоккейной славы

Бывший защитник сборных СССР и России Сергей Зубов получил перстень члена зала хоккейной славы НХЛ.
Спорт-Экспресс 20:10
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
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Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру

Компания Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости, передает ТАСС.
Слово и Дело 20:37
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