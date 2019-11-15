Одиночные взрывы прогремели на арсенале в Балаклее в Харьковской области, сообщил в пятницу мэр города Иван Столбовой.

Одиночные взрывы прогремели на арсенале в Харьковской области

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