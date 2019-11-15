Происшествия
РИА НовостиОдиночные взрывы прогремели на арсенале в Харьковской области
Одиночные взрывы прогремели на арсенале в Балаклее в Харьковской области, сообщил в пятницу мэр города Иван Столбовой.
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Происшествия
Американский пограничник выстрелил в россиянина
Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Погранично-таможенной службы США.
Происшествия
Арест охранника колледжа, где студент устроил стрельбу, отложен
Суд отложил арест охранника колледжа в Благовещенске, где студент открыл стрельбу по людям.
Теннис
Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP
Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Автоспорт
Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии «Формулы-1»
Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй свободной практики перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Фигурное катание
Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
Происшествия
Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой
В Крыму нашли тело пропавшей три дня назад пятилетней девочки, личность ребенка опознали.
Общество
Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети
Предыдущий сбой в работе Facebook наблюдался 13 ноября.
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Происшествия
Угрожавших совершить покушение на Макрона задержали во Франции
Полиция Франции задержала двух человек, угрожавших совершить покушение на президента Эмманюэля Макрона, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные из юридических источников.
Технологии
Apple удалила из App Store все связанные с вейпингом приложения
Apple на фоне роста проблем со здоровьем, вызванных курением электронных сигарет, решила удалить 181 приложение, связанное с вейпингом, из магазина App Store, сообщил Axios.
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Политика
Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом являются витриной и показывают, что Украина — это круто и человечно.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Политика
Помпео заявил о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Армия и оружие
Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет
Политика
Помпео обвинил Китай в кибератаках на НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в подрыве безопасности коммуникаций Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Политика
Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
Общество
Японского журналиста расстроило посещение Сахалина
Журналист издания «Асахи Симбун» Мититака Хаттори рассказал о своем путешествии на Сахалин и посетовал, что на острове практически не осталось свидетельств о японском периоде правления.
Гаджеты
Motorola представила обновленную раскладушку Razr
Motorola выпустил обновленную версию своего легендарного раскладного телефона Razr.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Хоккей
Зубов получил перстень зала хоккейной славы
Бывший защитник сборных СССР и России Сергей Зубов получил перстень члена зала хоккейной славы НХЛ.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Авто
Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру
Компания Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости, передает ТАСС.