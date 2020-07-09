Общество
Lenta.ruОдна из крупнейших компаний Германии пыталась заработать на «Новичке»
Wirecard подала заявление на банкротство в июне, хотя считалась одной из крупнейших компаний в секторе финтеха в Германии. Перед этим стало известно об исчезновении с ее счетов 1,9 миллиарда евро. Сам топ-менеджер уволился в июне и бежал из страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Топ-менеджер хвастал перед коллегами формулой «Новичка», но после внезапно исчез
Царьградвчера в 18:10
FT: операционный директор Wirecard доказывал связи с разведкой документами о «Новичке»
Коммерсантъвчера в 22:22
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Коммерсантъ 06:45
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Общество
Смольный предложил решение проблемы на улице Рубинштейна
Администрация планирует изменить законы. Городская администрация предложила решение проблемы "барной улицы" Петербурга.
Piter.tv вчера в 15:51
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Технологии
В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой
На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него.
РИА Новости 09:05
Происшествия
Египетский шпион выявлен в пресс-службе правительства Германии
Египетский шпион выявлен в пресс-службе правительства Германии.
BFM.ru 08:19
Происшествия
Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Гаджеты
Intel нигде не скрыться от AMD. Мобильный APU AMD 3015e предложит архитектуру Zen при TDP менее 5 Вт
Считается, что это линейка сверхэнергоэффективных APU с TDP менее 5 Вт (4,8 Вт) для тонких ноутбуков.
iXBT.com 03:58
Общество
Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24».
Ведомости 08:42
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
Футбол
Вратарь «Ростова» обменял бесплатные поездки в такси на помощь детям
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:24
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra вчера в 13:33
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 03:53
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Происшествия
В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников
Российская газета 03:14
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
По данным площадки Classic Youngtimers Consultancy, где автомобиль выставлен на продажу, мощность 3,8-литрового V6 превышает 600 л.с. Это больше, чем у GT-R Nismo, который способен разгоняться с места до 100 км/ч за 2,9 секунды.
Тарантас Ньюс 03:21
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу
Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Здоровье
Казанский врач показал фото необычного проявления коронавируса
Татар-информ 07:50