Общество

Lenta.ruLenta.ruОдна из крупнейших компаний Германии пыталась заработать на «Новичке»

Wirecard подала заявление на банкротство в июне, хотя считалась одной из крупнейших компаний в секторе финтеха в Германии. Перед этим стало известно об исчезновении с ее счетов 1,9 миллиарда евро. Сам топ-менеджер уволился в июне и бежал из страны.
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Топ-менеджер хвастал перед коллегами формулой «Новичка», но после внезапно исчез

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FT узнала о находящихся у топ-менеджера Wirecard документах по «Новичку»

РБК03:09

FT: операционный директор Wirecard доказывал связи с разведкой документами о «Новичке»

Коммерсантъвчера в 22:22

Одна из крупнейших компаний Германии пыталась заработать на «Новичке»

Lenta.ru05:42

FT: Директор Wirecard располагал документами об использовании «Новичка»

Ведомостивчера в 15:47

Пропавший топ-менеджер Wirecard завлекал трейдеров документами о «Новичке»

News.ruвчера в 13:53

Пропавший топ-менеджер Wirecard пытался привлечь трейдеров секретными документами о «Новичке»

Forbesвчера в 12:43
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Коммерсантъ 06:45
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Общество

Смольный предложил решение проблемы на улице Рубинштейна

Администрация планирует изменить законы. Городская администрация предложила решение проблемы "барной улицы" Петербурга.
Piter.tv вчера в 15:51
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
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Технологии

В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Политика

Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него.
РИА Новости 09:05
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Происшествия

Египетский шпион выявлен в пресс-службе правительства Германии

Египетский шпион выявлен в пресс-службе правительства Германии.
BFM.ru 08:19
Происшествия

Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
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Гаджеты

Intel нигде не скрыться от AMD. Мобильный APU AMD 3015e предложит архитектуру Zen при TDP менее 5 Вт

Считается, что это линейка сверхэнергоэффективных APU с TDP менее 5 Вт (4,8 Вт) для тонких ноутбуков.
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Общество

Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24».
Ведомости 08:42
Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
Футбол

Вратарь «Ростова» обменял бесплатные поездки в такси на помощь детям

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:24
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр

Ferra вчера в 13:33
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Кино

Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix

В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 03:53
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Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
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Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Lenta.ru 07:33
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Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
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Происшествия

В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников

Российская газета 03:14
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Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
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Политика

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
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Авто

Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья

По данным площадки Classic Youngtimers Consultancy, где автомобиль выставлен на продажу, мощность 3,8-литрового V6 превышает 600 л.с. Это больше, чем у GT-R Nismo, который способен разгоняться с места до 100 км/ч за 2,9 секунды.
Тарантас Ньюс 03:21
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Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
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Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу

Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
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Происшествия

В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
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Казанский врач показал фото необычного проявления коронавируса

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