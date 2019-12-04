Происшествия

ИзвестияИзвестияНе менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Девять человек госпитализированы. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает местное издание «Думская».
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

В результате пожара в одесском колледже умер один человек

ТАСС06:30

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы выросло до 21

РБК09:20

Скончалась одна из пострадавших при пожаре в Одессе

Российская газета06:31

Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек

Известия08:29

Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже превысило 20

RT на русском08:41

При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница

Интерфакс06:17

В Одессе локализовали пожар в колледже

РИА Новости07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Политика

В ФРГ сообщили о доказательствах причастности РФ к убийству в Берлине

Отмечается, что у ведомства есть достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике Кавтарашвили (он же Зелимхан Хангошвили) "было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".
Московский Комсомолец 06:44
Экономика

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.
Саминвестор 07:12
Политика

Путин отверг условия Киева по продолжению транзита газа

Условия, которые Киев ставит России для продолжения транзита газа, экономически неприемлемы.
Lenta.ru 08:58
Общество

ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным

Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Коммерсантъ 04:01
Политика

США и Китай близки к заключению первой фазы торговой сделки

США и Китай почти достигли соглашения о размерах пошлин, которые будут отменены в ходе первой фазы двусторонней торговой сделки.
REGNUM 06:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
7Дней.ру 08:00
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Общество

ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
РБК 07:35
Общество

Четыре строения из Ростова вошли в рейтинг самых уродливых зданий РФ

1rnd.ru 09:15
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram

Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Дождь 04:12
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма вчера в 09:30
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Шоу-бизнес

Вера Брежнева больше не отрицает развод с Меладзе

Певица Вера Брежнева не стала отрицать наличие проблем в отношениях с Константином Меладзе и попросила своих поклонников не лезть в её личную жизнь.
DixiNews 02 декабря в 10:12
Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Ведомости 08:53
Политика

СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 09:12
Происшествия

Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК

Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
РИА Новости 05:19
Технологии

Google назвала лучшие приложения и игры 2019 года

Компания Google озвучила лучшие предложения 2019 года в Google Play. В список традиционно включены игры, приложения, книги и фильмы.
News.ru вчера в 03:38
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 11:06
Происшествия

В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщения о минировании

РБК 08:15
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Футбол

В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Lenta.ru 09:09
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Технологии

Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно

В июле 2015 года Windows 10 стала доступна широким массам и с ней была связана акция невиданной щедрости — владельцы предыдущих двух операционных систем Microsoft могли получить новинку абсолютно бесплатно.
Популярная механика вчера в 12:17
Политика

НАТО впервые в истории решило обсудить военную угрозу со стороны Китая

На проходящем в Лондоне саммите НАТО, лидеры стран альянса впервые в своей истории обсудят усиление Китая, рост его военных возможностей и возможный ответ НАТО на это усиление.
Военное обозрение 05:14
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Политика

Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве

Три украинские партии — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — призвали украинцев принять участие в демонстрации в Киеве накануне нормандского саммита.
RT на русском 08:27
Футбол

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

Gazeta.SPb 06:02
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное