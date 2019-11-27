Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

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