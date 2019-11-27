Происшествия
РИА НовостиОдна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
По словам Евдокимова, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки. Он также рассказал, что почти все пострадавшие в инциденте - москвичи. Дипломат также подтвердил, что среди попавших в ДТП туристов есть дети - от трех до девяти человек.
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с чего всё началось
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.РИА Новости20:04
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