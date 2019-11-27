Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОдна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

По словам Евдокимова, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки. Он также рассказал, что почти все пострадавшие в инциденте - москвичи. Дипломат также подтвердил, что среди попавших в ДТП туристов есть дети - от трех до девяти человек.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
РИА Новости20:04

Подробнее о событии

В посольстве рассказали о пострадавших в Доминикане россиянах

RT на русском20:34

Одной из пострадавших в Доминикане россиянок ампутировали руки

Lenta.ru20:55

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах

Газета.Ru20:54

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки

Российская газета20:37

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

РБК21:20

Пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане россиянка лишилась обеих рук

Life.ru20:34

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

РИА Новости20:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Происшествия

Шок: В спорткомлекс «Модун» ворвался вооруженный ножом мужчина

Сегодня с утра произошел инцидент в СК Модун. В помещение ворвался мужчина, вооруженный ножом. В это время там шли занятия детских секций.
SakhaPress.ru 21:49
Политика

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru 18:57
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность" - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости 20:12
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев ответил на слухи о тяжелой болезни его престарелой жены

ФАН 12:16
Армия и оружие

Морская пехота ВМФ России отмечает 314 лет со дня образования

Сегодня Военно-морской флот РФ отмечает День Морской пехоты.
ФАН 16:02
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru 21:36
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Происшествия

Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
РИА Новости 12:59
Общество

Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Lenta.ru 17:10
Футбол

«Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша

Арбитражный суд Москвы признал недействительным агентский договор команды с компанией "Голден Тойз" и снял с команды обязательства по выплате € 750 тыс. В ходе слушаний, которые длились с марта 2019 года, юристам "Динамо" удалось доказать, что сделка с "Голден Тойз" носила мнимый характер, а компания по факту не оказывала никаких услуг при переходе Рауша в московский клуб.
РБК 10:42
Здоровье

Эпидпорог по ОРВИ превышен в Саратовской области

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в Саратовской области.
Московский Комсомолец 01:02
Культура

Певец Дмитрий Колдун примерил для клипа дамские колготки

Пятый канал вчера в 10:40
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 10:35
Экономика

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
RT на русском вчера в 03:32
Фигурное катание

Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

После завершения этапа Гран-при в Японии стали известны все участники финала серии в Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.
Pravda.Ru вчера в 01:15
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ вчера в 12:53
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Позже «Нафтогаз» ответил на предложение президента России по транзиту газа.
ИА Новороссия вчера в 07:37
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 02:59
Наука

В России разработают водородные зарядные устройства

Ученые Центра компетенций НТИ "Новые и портативные источники энергии" на базе Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН, Черноголовка) разрабатывают зарядные устройства на основе водорода, которые смогут обеспечивать участников многодневных экспедиций в Арктику энергией в течение нескольких месяцев, сообщает агентство ТАСС.
ADVIS.ru 06:28
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Культура

Автор образа Верки Сердючки расплакался в эфире украинского телешоу

iReactor 21:53
Политика

Трамп: импичмент только поможет мне выиграть выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что инициированное демократами расследование по импичменту только поможет ему одержать победу на президентских выборах 2020 года.
Газета.Ru 21:55
Интернет

В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений

В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.
Gazeta.SPb вчера в 23:40
Спорт

Фетисов назвал Россию самой позорной страной в истории спорта

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с возможным отстранением сборной России от международных соревнований на 4 года.
Новый Век 07:00
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
РИА Новости 09:36
Происшествия

После ДТП в Доминикане 15 россиян находятся в критическом состоянии

Московский Комсомолец 19:12
ещё по теме
Доминиканская Республика
Государство
Государство в восточной части острова Гаити и на прибрежных островах. Западную треть острова занимает государство Республика Гаити. Остров входит в состав архипелага Больших Антильских островов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Евдокимов
Комик
Советский и российский юморист, пародист, актёр, певец и телеведущий; четвёртый Губернатор Алтайского края. Заслуженный артист России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное