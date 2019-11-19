Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОдна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.
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Адвокат Соколова связал убийство аспирантки с Луной и Достоевским

Газета.Ru08:25

Все жители Петербурга — маньяки? Почему поведение Олега Соколова нельзя объяснить Луной

Телеканал 360°08:49

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на экс-доцента СПбГУ

РБК07:05

Защита историка-потрошителя рассматривает мистические версии убийства

РЕН ТВ09:03

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

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Защита задумалась об убийстве Соколовым аспирантки из-за фазы Луны

Интерфакс05:56

Защита рассматривает версию влияния полнолуния на обвиняемого в убийстве историка Соколова

ТАСС05:04
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Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

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Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

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Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
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Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020

Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
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Преступления британских солдат в Ираке и Афганистане скрыть не удалось

Красная весна 17 ноября в 16:00
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В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

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Домработница Волочковой показала продуктовую корзину балерины

Анастасия Волочкова стала стремительно худеть после начала работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка».
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Ужас Маска: Karma выпустит пикап

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Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:25
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«Зенит» интересуется главным тренером сборной Швеции

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может продолжить карьеру в России.
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Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
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Вышел первый патч для The Outer World

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Обновленный Honda Civic лишился виртуальных кнопок в салоне

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Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК 18:01
Наука

Ученые назвали основную причину возникновения рака

MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.
Известия 17:04
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Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
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Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
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Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
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Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
RT на русском 00:11
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Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год

Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
REGNUM 11:34
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Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
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Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
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Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете

Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
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Политика

Зеленский обсудил с главой МИД ФРГ газовую директиву ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудили в ходе встречи газовую директиву ЕС, сообщила пресс-служба украинского лидера.
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Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией

Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
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Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.
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На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора

На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Тарантас Ньюс 03:48
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