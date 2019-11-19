Происшествия
РИА НовостиОдна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова
Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.
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Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Футбол
На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией
Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
Футбол
Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020
Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Шоу-бизнес
Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
Армия и оружие
Преступления британских солдат в Ираке и Афганистане скрыть не удалось
Шоу-бизнес
Домработница Волочковой показала продуктовую корзину балерины
Анастасия Волочкова стала стремительно худеть после начала работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка».
Авто
Ужас Маска: Karma выпустит пикап
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Футбол
«Зенит» интересуется главным тренером сборной Швеции
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может продолжить карьеру в России.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Игры
Вышел первый патч для The Outer World
Авто
Обновленный Honda Civic лишился виртуальных кнопок в салоне
Японцы слегка подретушировали внешность, улучшили отделочные материалы в салоне и заменили виртуальные кнопки медиасистемы на физические.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Наука
Ученые назвали основную причину возникновения рака
MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.
Шоу-бизнес
Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Общество
Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy
Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Общество
Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Политика
Зеленский обсудил с главой МИД ФРГ газовую директиву ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудили в ходе встречи газовую директиву ЕС, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией
Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Наука
Кетогенная диета защитила от гриппа мышей
Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.