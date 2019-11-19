Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

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Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

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Общество «Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.

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