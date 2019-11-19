Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОдна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.
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Защита историка-потрошителя рассматривает мистические версии убийства

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Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на экс-доцента СПбГУ

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Защита задумалась об убийстве Соколовым аспирантки из-за фазы Луны

Интерфакс05:56

Адвокат Соколова связал убийство аспирантки с Луной и Достоевским

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Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

РИА Новости06:12

Адвокат Соколова рассказал о версии влияния полнолуния на историка

RT на русском06:50

Защита рассматривает версию влияния полнолуния на обвиняемого в убийстве историка Соколова

ТАСС05:04
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В регионе может появиться почетное звание «Владимирский врач»

Глава региона поставил перед главными врачами задачу сосредоточить усилия над увеличением доступности первичной медицинской помощи на селе.
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Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
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Происшествия

В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище

РИА Новости 13:48
Общество

МВД хочет перевести медсправки для водительских прав в электронный вид

Министерство внутренних дел страны создало проект закона, который позволит перевести медицинские справки для получения или замены водительского удостоверения в электронный вид.
Газета.Ru 15:15
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По версии следствия, глава Петропавловск-Камчатского городского округа поручил своему родному брату частями от посредника директора муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» получить частями взятку — 200 тыс. рублей.
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Происшествия

Доцент СПбГУ Соколов пройдет психиатрическую экспертизу под охраной

РЕН ТВ 04:53
Политика

Премьер Украины обсудил «Северный поток-2» с главой МИД Германии

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом вопросы энергетической безопасности Евросоюза и двустороннего экономического сотрудничества.
Росбалт 17:44
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
РБК вчера в 12:26
Происшествия

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Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
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Политика

CBC: новым главой МИД Канады станет Франсуа-Филипп Шампань

Новым министром иностранных дел Канады будет назначен член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань.
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Кино

Вышел финальный трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе.
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Sony собирается выпустить четыре флагманских смартфона в 2020 году

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Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
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Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
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Бельгия и Дания стали вероятными соперникам России на Евро-2020

После завершения отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года стали известны вероятные соперники сборной России на групповом этапе турнира.
РБК 17:32
Политика

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Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
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Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса

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Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК 18:01
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В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

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РБК 14:13
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«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
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Общество

Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
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Сборная России набрала 14 очков в 6 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 5 отбора чемпионата Европы 2021 года.
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Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

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Сборная Уэльса вышла на Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса принимала национальную команду Венгрии.
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В Приморье ищут маму трех тигрят, попавших на видео

Очевидцы в Приморье сняли на видео в лесу трех тигрят, инспекторы охотнадзора выехали на поиски их матери, сообщает Центр "Амурский тигр" в Instagram.
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Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции.
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Где пройдет Евро-2020 по футболу

В следующем году пройдет финальный турнир чемпионата Европы по футболу. Стартует первенство 12 июня и завершится 12 июля.
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