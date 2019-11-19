Происшествия
РИА НовостиОдна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова
Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.
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Общество
Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Футбол
Сан-Марино — Россия 0:5
Сборная России по футболу крупно обыграла Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы.
Происшествия
В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка
Политика
Румас анонсировал новый этап построения Союзного государства с Россией
Белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что в ходе заседания Высшего государственного совета, которое пройдёт 8 декабря, будет дан старт новому этапу построения Союзного государства.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных
Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер.
Футбол
«Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции
Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского Зенита.
Армия и оружие
Авиация двух областей ЮВО получила «Терминатор» и «Ночные охотники»
Новейшие военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ и учебно-боевые Ми-28УБ с кодовыми именами «Терминатор» и «Ночной охотник» соответственно, поступили на вооружение авиации двух областей ЮВО России.
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей
Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.
Происшествия
СК опубликовал видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео с моментом падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе, в результате чего погибли двое мужчин.
Происшествия
На кладбище в Мурманской области погиб рабочий
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Гаджеты
AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700
AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
Политика
В МИД России сообщили о разногласиях с Японией по мирному договору
Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.
Общество
Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
Общество
Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Армия и оружие
В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности
Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Авто
В России резко вырос спрос на авто для разбора на запчасти
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Армия и оружие
США увеличат в Польше военный контингент в десять раз
Соединенные Штаты планируют существенно нарастить военное присутствие в Польше примерно в десять раз.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.