Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

Общество Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Футбол Сан-Марино — Россия 0:5 Сборная России по футболу крупно обыграла Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы.

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Армия и оружие В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.