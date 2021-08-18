МОСКВА (Рейтер) - Сибирская сеть кофеен Подорожник планирует провести IPO на СПБ бирже осенью, чтобы привлечь на развитие 1,9 миллиарда рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на президента компании Татьяну Фомину.
Одна из старейших в Сибири сетей уличных кофеен и общепита "Подорожник" намерена выйти на IPO. Размер эмиссии составит 1,9 млрд рублей, привлеченные средства планируется направить на увеличение количества торговых точек втрое, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС президент компании Татьяна Фомина.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта "Северный поток — 2" обеспечила интересы своей страны, "разведя" при этом Украину, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский экономист Юрий Атаманюк.