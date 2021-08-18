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Одна из старейших в Сибири сетей уличных кофеен намерена выйти на IPO

Одна из старейших в Сибири сетей уличных кофеен и общепита "Подорожник" намерена выйти на IPO.
ТАСС
МОСКВА (Рейтер) - Сибирская сеть кофеен Подорожник планирует провести IPO на СПБ бирже осенью, чтобы привлечь на развитие 1,9 миллиарда рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на президента компании Татьяну Фомину.
Finam.Ru
За счет выпуска ценных бумаг компания планирует привлечь 1,9 млрд рублей.
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Привлеченные средства планируется направить на расширение сети.
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С чего всё началось

Одна из старейших в Сибири сетей уличных кофеен намерена выйти на IPO
Одна из старейших в Сибири сетей уличных кофеен и общепита "Подорожник" намерена выйти на IPO. Размер эмиссии составит 1,9 млрд рублей, привлеченные средства планируется направить на увеличение количества торговых точек втрое, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС президент компании Татьяна Фомина.
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