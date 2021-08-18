Одна из старейших в Сибири сетей уличных кофеен намерена выйти на IPO

Одна из старейших в Сибири сетей уличных кофеен и общепита "Подорожник" намерена выйти на IPO. Размер эмиссии составит 1,9 млрд рублей, привлеченные средства планируется направить на увеличение количества торговых точек втрое, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС президент компании Татьяна Фомина.