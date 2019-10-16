По итогам 2018 г. выручка корпорации «Российский учебник» составила 6,25 млрд руб. (без НДС), в 2015 г. совокупная выручка издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф» была равна 4,53 млрд руб. (без НДС). Продавать учебники – это хороший бизнес.

с чего всё началось

Компания «Эксмо-АСТ» начала переговоры по продаже корпорации «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы.

Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу

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