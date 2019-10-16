Экономика
РБКОдного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу
Компания «Эксмо-АСТ» начала переговоры по продаже корпорации «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По итогам 2018 г. выручка корпорации «Российский учебник» составила 6,25 млрд руб. (без НДС), в 2015 г. совокупная выручка издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф» была равна 4,53 млрд руб. (без НДС). Продавать учебники – это хороший бизнес.Ведомости16 октября в 16:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Культура
Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона
Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру 07:14
Происшествия
На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок
Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.
РБК 10:44
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44
Происшествия
Тело школьницы обнаружили в туалете одной из школ Новосибирска
Вечерняя Москва вчера в 02:14
Происшествия
Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД «Дорогомилово»
Следствие попросило Пресненский суд Москвы арестовать двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово, в том числе шефа полиции, по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:54
Армия и оружие
Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании
«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — пояснил Иванов.
РБК 10:48
Политика
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
REGNUM вчера в 06:30
Общество
Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты
Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Моссовет вчера в 04:58
Политика
Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов
Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Газета.Ru 09:58
Происшествия
В Москве из реабилитационного центра эвакуировали 80 детей
Несколько десятков детей эвакуированы из здания в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 11:02
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные прививки
В РФ Минздрав подготовил методические рекомендации на случай осложнений после вакцинации.
Независимый публицист вчера в 11:11
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru вчера в 15:38
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Армия и оружие
Эрдоган назвал цель переговоров с Россией по ситуации в Сирии
Напомним, что 9 октября в Сирии началась операция «Источник мира» с целью ликвидации террористического коридора, представляющего угрозу для южной границы Турции.
Вечерняя Москва 11:01
Здоровье
Скворцова заявила о росте числа поликлиник в России
Количество медучреждений первичного звена увеличилось с 2014 года в России на 2 тысячи, сейчас работает более 60 тысяч подразделений, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 04:06
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год
Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.
РБК 09:34
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Кино
Власти Китая отменили прокат фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Ореанда-Новости 10:57
Шоу-бизнес
Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Дмитрия Марьянова
В своем Instagram актриса театра и кино Елена Ксенофонтова, известная по роли в популярном сериале «Кухня», опубликовала видео, в котором высказалась по поводу того, что считает памятник на могиле Марьянова символом «равнодушия и неприязни».
Вечерний курьер вчера в 13:53
Общество
В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц
«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Говорит Москва 03:24
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06