Политика
Lenta.ruОдного из лидеров ИГ задержали на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в окрестностях Киева одного из ключевых лидеров «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Аль Бара Шишани. Об этом спецслужба сообщила в своем Faecbook. Уточняется, что он находится под экстрадиционным арестом.
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с чего всё началось
В Киевской области задержали «одного из ключевых руководителей ИГ» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).Коммерсантъвчера в 10:57
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СБУ сообщила о задержании одного из лидеров «Исламского государства»* Аль Бара Шишани
Эхо Москвывчера в 22:01
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"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
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