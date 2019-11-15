Политика

Lenta.ruLenta.ruОдного из лидеров ИГ задержали на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в окрестностях Киева одного из ключевых лидеров «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Аль Бара Шишани. Об этом спецслужба сообщила в своем Faecbook. Уточняется, что он находится под экстрадиционным арестом.
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с чего всё началось
В Киевской области задержали «одного из ключевых руководителей ИГ» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России), сообщила
 Служба безопасности Украины (СБУ).
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СБУ сообщила о задержании одного из лидеров «Исламского государства»* Аль Бара Шишани

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ТАССвчера в 13:07
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В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

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В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

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Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

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ПНС Ливии представляет собой залог войны и вечного террора в Триполи

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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Пятилетняя девочка, которая 12 ноября пропала в крымском селе Кропоткино, найдена убитой.
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Илон Маск уверен, что его компания решит проблему шизофрении и аутизма

Американский бизнесмен Илон Маск уверен, что созданная им компания Neuralink поможет решить проблемы, связанные с нарушением работы мозга.
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Bloomberg: Билл Гейтс вновь стал самым богатым человеком в мире

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс обошел главу Amazon Джеффа Безоса и снова возглавил список миллиардеров Bloomberg.
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Общество

Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту

Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 22:34
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Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
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