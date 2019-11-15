с чего всё началось

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в окрестностях Киева одного из ключевых лидеров «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Аль Бара Шишани. Об этом спецслужба сообщила в своем Faecbook. Уточняется, что он находится под экстрадиционным арестом.

Одного из лидеров ИГ задержали на Украине

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