В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на экс-депутата Рады Игоря Мосийчука.

Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ

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