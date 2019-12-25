Общество

Газета.RuГазета.RuОдного из основателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест

Тверской суд решил отправить под домашний арест одного из основателей Рунета экс-замглавы Минсвязи Алексея Солдатова, которого подозревают в мошенничестве.
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с чего всё началось
В начале декабря «Коммерсант» сообщил
, что компания Солдатова Reliable Communications получила около 490 тысяч IPv4-адресов от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС), отвечающего за распределение IP-адресов.
Дождь07:23

Подробнее о событии

Одного из основателей Рунета Алексея Солдатова отправили под домашний арест

Эхо Москвы10:09

Экс-замминистра связи Солдатова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Коммерсантъ08:25

Суд отправил экс-замминистра связи Солдатова под домашний арест

Известия08:14

Суд в Москве отправил под домашний арест экс-замминистра связи

РИА Новости08:38

Суд отправил под домашний арест до 28 января экс-замминистра связи РФ А.Солдатова за мошенничество

Агентство Москва08:04

Одного из создателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест

РБК08:01

Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова

ТАСС07:45
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Происшествия

Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов

Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 10:27
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Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

Piter.tv 03:32
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РБК 23 декабря в 22:53
Общество

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
РБК 09:24
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Происшествия

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

РБК 10:15
Политика

40 лет назад началась Афганская война

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
KM.ru 07:01
Шоу-бизнес

Наташа Королева напугала Инстаграм слишком пухлыми губами

Стоит отметить, что еще недавно Наташа Королева заявляла, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и имеет натуральные волосы, брови, губы и ногти.
Комсомольская правда 09:05
Технологии

Смартфоны Xiaomi и Redmi получили долгожданную функцию MIUI

Джин Фан (Jin Fan), директор по новым продуктам Xiaomi и глава отдела по связи с общественностью MIUI, сообщил, что компания изменила дизайн MIUI Ambient Display.
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Гаджеты

Huawei анонсировала новинку Nova 6 SE

Китайский бренд Huawei представил модель среднего класса Nova 6 SE совместно с флагманами Nova 6 и Nova 6 5G пятого декабря.
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Наука

Из искусственной клетки яичника впервые вырастили живое существо

Из искусственной клетки впервые ученые смогли вырастить живое существо.
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Авто

Компания Hyundai в 2019 году увеличила продажи в России на 1%

Тарантас Ньюс 08:59
Общество

В Севастополе встретили первый поезд из Петербурга

Ровно в 9:25 в Севастополь прибыл первый поезд с материка.
Аргументы неделi. Крым 02:03
Армия и оружие

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
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Шоу-бизнес

Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына

Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Дни24 вчера в 12:14
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Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

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Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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Ольга Бузова призналась в новом романе

Вероятно, именно блогер Давид Манукян стал ее избранником Москва, 25 декабря. Звезда Instagram Ольга Бузова призналась в новом романе.
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Экономика

Оборонный банк стал собственником Связь-банка

Связь-банк вошел в группу Промсвязьбанка (ПСБ), который получает статус опорного банка для оборонного сектора.
РБК 11:59
Кино

Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!

Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
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Политика

Владимир Путин объяснил встречу с бизнесменами в «царских интерьерах»

Говорит Москва 11:59
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала лицо дочки и раскрыла ее имя

Все тайны, касающиеся дочери, Нюша рассказала одному из журналов. Фотография певицы и её малышки украсила обложку издания.
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Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:26
Культура

Мем «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» покорил Сеть

Культуромания 12:54
Общество

Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей

В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
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Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru 11:40
Армия и оружие

Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США

Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США.
Российская газета 11:25
Политика

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 11:50
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