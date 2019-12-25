с чего всё началось

Тверской суд решил отправить под домашний арест одного из основателей Рунета экс-замглавы Минсвязи Алексея Солдатова, которого подозревают в мошенничестве.

Одного из основателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест

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