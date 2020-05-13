Киев, 13 мая 2020, 13:03 — REGNUM В течение двух месяцев в украинской компании НАК «Нафтогаз» упразднят должность исполнительного директора, сообщил 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook Юрий Витренко, занимающий этот пост в данный момент.

Одного из руководителей «Нафтогаза» уволят через два месяца

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