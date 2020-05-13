Политика

REGNUMREGNUMОдного из руководителей «Нафтогаза» уволят через два месяца

Киев, 13 мая 2020, 13:03 — REGNUM В течение двух месяцев в украинской компании НАК «Нафтогаз» упразднят должность исполнительного директора, сообщил 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook Юрий Витренко, занимающий этот пост в данный момент.
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Эксперт прокомментировал увольнение Витренко из «Нафтогаза»

РИА Новости09:02

Куратор судов с «Газпромом» директор «Нафтогаза» Витренко заявил о своем сокращении

Интерфакс06:45

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Известия05:44

Директор «Нафтогаза» сообщил о решении уволить его

Коммерсантъ06:13

Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко заявил, что его должность сокращают

Газета.Ru05:57

Менеджер «Нафтогаза» связал свое увольнение с отказом от борьбы с Россией

РБК06:38

Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что его увольняют из компании

ТАСС05:07
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:38, Ашберн
Армия и оружие

Украина закупит у США три крупные партии вооружения

Украина и США продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения, сделка должна состояться в текущем году, сообщил 12 мая посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.
Известия вчера в 18:36
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
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Общество

Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг

Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
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Политика

Замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин

Берлин, 13 мая 2020, 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин.
REGNUM 08:14
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Общество

Выпускники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ

Выпускники школ в 2020 году будут сдавать в рамках Единого госэкзамена только два предмета, которые необходимы для поступления в высшее учебное заведение, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
РИА Новости 10:15
Здоровье

В Архангельской области коронавирусом заболели еще 19 человек

RuNews24.ru 02:26
10
Общество

В России во время пандемии увеличилась смертность от алкоголя

В России в период ограничительных мер россияне стали чаще умирать от алкоголя.
МонаВиста 08:17
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Космос

Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды

Популярная механика вчера в 09:53
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
20
Транспорт

Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия вчера в 06:54
Футбол

Федун рассказал о своем самочувствии

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, заболевший коронавирусом, заявил, что пока чувствует себя не очень хорошо.
LiveSport.ru 06:17
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Общество

СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»

ИА Красная Весна вчера в 13:55
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
3,3K
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
950
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
824
Происшествия

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК

Московский городской суд вынес решение по делу 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, напавшего в октябре 2019 года с ножом на сотрудника Следственного комитета (СК) в Москве, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 09:29
6
Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
38
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
367
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1K
Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Интерфакс 07:26
11
Общество

Описаны последствия отказа Швеции вводить карантин

Последствия политики местных властей описал проживающий в этой стране кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов в «Сноб Медиа».
Lenta.ru 10:21
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
63
Футбол

Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Общество

Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
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Гаджеты

У камеры смартфона OnePlus 8 Pro обнаружилось «рентгеновское зрение»

Квадромодуль основной камеры нового флагманского смартфона OnePlus 8 Pro включает 5-Мп сенсор с цветовым фильтром.
3DNews 07:27
1
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Политика

Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования.
Ведомости 10:05
1,9K
Общество

Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни

Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
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Происшествия

В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании

Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".
REGNUM 08:32
66
Политика

Путин объявил завершение нерабочих дней

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подошла к следующему этапу по борьбе с коронавирусом — смягчению режима ограничений.
DP.RU 11 мая в 09:22
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