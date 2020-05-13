Политика
REGNUMОдного из руководителей «Нафтогаза» уволят через два месяца
Киев, 13 мая 2020, 13:03 — REGNUM В течение двух месяцев в украинской компании НАК «Нафтогаз» упразднят должность исполнительного директора, сообщил 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook Юрий Витренко, занимающий этот пост в данный момент.
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:38, Ашберн
Армия и оружие
Украина закупит у США три крупные партии вооружения
Украина и США продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения, сделка должна состояться в текущем году, сообщил 12 мая посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.
Известия вчера в 18:36
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг
Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
Политика
Замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин
Берлин, 13 мая 2020, 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин.
REGNUM 08:14
Общество
Выпускники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ
Выпускники школ в 2020 году будут сдавать в рамках Единого госэкзамена только два предмета, которые необходимы для поступления в высшее учебное заведение, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
РИА Новости 10:15
Здоровье
В Архангельской области коронавирусом заболели еще 19 человек
RuNews24.ru 02:26
Общество
В России во время пандемии увеличилась смертность от алкоголя
В России в период ограничительных мер россияне стали чаще умирать от алкоголя.
МонаВиста 08:17
Космос
Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды
Популярная механика вчера в 09:53
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Транспорт
Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия вчера в 06:54
Футбол
Федун рассказал о своем самочувствии
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, заболевший коронавирусом, заявил, что пока чувствует себя не очень хорошо.
LiveSport.ru 06:17
Общество
СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Происшествия
Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК
Московский городской суд вынес решение по делу 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, напавшего в октябре 2019 года с ножом на сотрудника Следственного комитета (СК) в Москве, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 09:29
Политика
Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой
Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Общество
Описаны последствия отказа Швеции вводить карантин
Последствия политики местных властей описал проживающий в этой стране кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов в «Сноб Медиа».
Lenta.ru 10:21
Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Гаджеты
У камеры смартфона OnePlus 8 Pro обнаружилось «рентгеновское зрение»
Квадромодуль основной камеры нового флагманского смартфона OnePlus 8 Pro включает 5-Мп сенсор с цветовым фильтром.
3DNews 07:27
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Политика
Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах
Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования.
Ведомости 10:05
Общество
Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни
Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
Происшествия
В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании
Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".
REGNUM 08:32
Политика
Путин объявил завершение нерабочих дней
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подошла к следующему этапу по борьбе с коронавирусом — смягчению режима ограничений.
DP.RU 11 мая в 09:22