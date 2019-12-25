Общество
РБКОдного из создателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест
Тверской районный суд Москвы арестовал Алексея Солдатова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Он проведет под домашним арестом время до 28 января 2020 года.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
В начале декабря «Коммерсант» сообщил, что компания Солдатова Reliable Communications получила около 490 тысяч IPv4-адресов от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС), отвечающего за распределение IP-адресов.Дождь07:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Экономика
Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%
После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
Политика
Путин оценил ситуацию в российской экономике
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса охарактеризовал ситуацию в российской экономике как удовлетворительную и призвал работать над увеличением объема инвестиций, передаёт корреспондент RNS.
Происшествия
В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии
Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Армия и оружие
Военные России и Турции завершили очередное патрулирование в Сирии
В сирийской провинции Хасеке 23 декабря прошло очередное совместное с Турцией патрулирование границы.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Футбол
Запашный выразил готовность прийти на фан-сектор «Спартака»
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил о готовности прийти на фанатский сектор «Спартака».
Спорт
В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с решением ВАДА
Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассматривается в ВАДА, пока нет данных о том, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Культура
Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Певица Алла Пугачева высказалась против участия Ольги Бузовой на "Голубом огоньке". О конфликте звезд пишут "Экспресс-Новости".
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
Общество
Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах
Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Политика
Немцы считают Трампа большей угрозой, чем лидеров других стран
Еще 17% считают главным врагом лидера КНДР Ким Чен Ына, 8% – президента России Владимира Путина, столько же – иранского лидера Хаменеи, 7% – председателя КНР Си Цзиньпина.
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек ухудшилось
Вчера стало известно, что 86-летняя актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек накануне была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Фигурное катание
Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России
Короткая программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске откроется в пятницу, 27 декабря, выступлением двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Политика
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга.
Футбол
Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру
Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Футбол
«Реал» хочет летом досрочно вернуть Эдегора из аренды
В «Реале» хотят постепенно наигрывать Мартина в основном составе.
Игры
Вышел «визуальный» тизер одиночной кампании Star Citizen
Политика
Украинский эксперт отвел на войну Украины с Россией в Донбассе 30 лет
Россия рассматривает Республики Донбасса как инструмент давления на Украину и Запад в многолетней войне и не собирается сдавать свои позиции в Донбассе.
Финансы
Россиян предупредили о падении доходности по рублевым вкладам
"Не может же быть ставка по депозиту намного выше реальной стоимости денег и реальной инфляции", - добавил Задорнов.