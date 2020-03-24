Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель учреждения.

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

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