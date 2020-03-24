Происшествия
Газета.RuОдного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель учреждения.
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ФСБ задержала двух студентов, планировавших нападение на учебное заведение на Сахалине
Интерфаксвчера в 08:04
В ФСБ заявили о задержании подростков, готовивших вооруженное нападение на техникум
Znak.comвчера в 08:05
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