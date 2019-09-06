с чего всё началось

Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА "Новости". Отмечается, что из списка на освобождение задержанных лиц исключили гражданина России Руслана Гаджиева.

Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными

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