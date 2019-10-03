Ранее в Балашихе задержали подростка, подозреваемого в убийстве девочки из параллельного класса. Тело школьницы нашли в заброшенном здании в микрорайоне Заря. На допросе молодой человек признался, что убил свою жертву после ссоры.

Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице

Происшествия Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.

Происшествия В Париже совершено нападение на полицейский участок Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.

Авто Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4 Как стало известно ранее, «пятый» RAV4 получил на российском рынке два новых двигателя семейства Dynamic Force – это 2,0- и 2,5-литровый четырехцилиндровые «атмосферники» мощностью 149 л.с. и 199 л.с. соответственно с комбинированным впрыском и высокой геометрической степень сжатия (13:1). При этом оба охотно «кушают» и 95-й, и 92-й бензин.

Здоровье Дмитрий Миронов наградил врачей ФМБА, работавших в Ярославской области Сегодня, 3 октября, глава Ярославской области Дмитрий Миронов провел встречу с докторами Федерального медико-биологического агентства, которая прошла в Угличе.

Происшествия В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.

Гаджеты Huawei P30 и Huawei P30 Pro получили вторую бета-версию EMUI 10 Смартфоны Huawei линейки P30 первыми получили бета-версию интерфейса EMUI 10 — это случилось в первой половине прошлого месяца.

Авто Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.

Космос «Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.

Происшествия Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.

Политика Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.

Политика Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков В Кабардино-Балкарии избран новый глава республики. Им стал Казбек Коков, до этого исполнявший обязанности руководителя республики.

Политика Медведев уволил главу Росгидромета Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Кино Архивное видео со съемок «Гарри Поттера» тронуло пользователей сети Учитывая юный возраст попавших в кадр актеров, можно сделать вывод, что видео было снято во время работы над первой частью саги под названием «Гарри Поттер и философский камень».

Политика США снова отказались выдать визы российским дипломатам Российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США, не получили американские визы.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Происшествия Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика Путин произвел увольнения и назначения в силовых ведомствах Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.