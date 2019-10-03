Происшествия
РИА НовостиОдноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
Ранее в Балашихе задержали подростка, подозреваемого в убийстве девочки из параллельного класса. Тело школьницы нашли в заброшенном здании в микрорайоне Заря. На допросе молодой человек признался, что убил свою жертву после ссоры.
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СК: задержан подросток, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в Балашихе
Подмосковье Сегодня03:48
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«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС
Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
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Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:02
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Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
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Учитывая юный возраст попавших в кадр актеров, можно сделать вывод, что видео было снято во время работы над первой частью саги под названием «Гарри Поттер и философский камень».
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Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.
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