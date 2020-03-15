Защитник испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом футболист сообщил в личном Instagram-аккаунте. Отметим, что игрок стал первым игроком чемпионата Италии по футболу, которому диагностировали коронавирус.

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