Коронавирус
МК-СпортОдноклубник Черышева Гарай заразился коронавирусом
Защитник испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом футболист сообщил в личном Instagram-аккаунте. Отметим, что игрок стал первым игроком чемпионата Италии по футболу, которому диагностировали коронавирус.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
Минпромторг объяснил «локально пустые полки» в магазинах
Если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщили РБК в Минпромторге.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Шоу-бизнес
«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой
По словам музыканта, решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Футбол
«Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком» в матче ФНЛ
Шоу-бизнес
Влад Топалов опубликовал фото с подросшим сыном
Певец Влад Топалов на своей странице в соцсети опубликовал новые снимки с подросшим сыном Майклом.
Гаджеты
Стартовали продажи геймерского смартфона Nubia Red Magic 5G
Общество
На матче РПЛ болельщики вывесили баннер, посвященный Терешковой
Фото: Кадр из трансляции телеканала "Матч Премьер" На матче 22-го тура РПЛ, в котором тульский "Арсенал" принимал казанский "Рубин", был вывешен баннер с обращением в адрес первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 12 европейских городов
Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
Политика
Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Общество
Вильфанд пообещал москвичам два дня потепления
В четверг москвичей ожидает потепление, которое продержится два дня.
Общество
В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение
Свободное посещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводится в школах и детсадах Калининградской области c понедельника, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Политика
На Украине намерены ограничить работу заведений общепита
Оценить возможность государственного ограничения работы заведения общественного питания предложил министр здравоохранения Украины Илья Емец 15 марта, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
Футбол
Мертенс на карантине поддерживает форму с помощью вина
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс опубликовал в Instagram небольшое видео.
Политика
Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией
Правительство ФРГ с понедельника из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией.
Происшествия
Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
Политика
РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами
На официальном сайте РЖД появился специальный раздел с оперативной и подробной информацией об отмененных из-за распространения коронавируса международных поездах.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
Авто
Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Здоровье
Итальянская Ломбардия испытывает недостаток мест в реанимации
Итальянская Ломбардия, где зарегистрировано наибольшее число заражения коронавирусом, столкнулась с дефицитом мест в палатах реанимации, заявил президент области Аттилио Фонтана.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Общество
В школах Челябинской области пока не вводят карантин по коронавирусу
Образовательным организациям Челябинской области дано поручение подготовиться к возможному введению дистанционного обучения, работодателям – ввести на предприятиях и в организациях дезрежим.