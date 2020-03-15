Коронавирус

МК-СпортМК-СпортОдноклубник Черышева Гарай заразился коронавирусом

Защитник испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом футболист сообщил в личном Instagram-аккаунте. Отметим, что игрок стал первым игроком чемпионата Италии по футболу, которому диагностировали коронавирус.
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Экс-защитник «Зенита» Гарай подхватил коронавирус

Sport.ru08:44

Одноклубник Черышева Гарай сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости07:06

Бывший футболист «Зенита» Гарай заболел коронавирусом

Sport24.ru07:29

Одноклубник Черышева и бывший защитник «Зенита» Гарай заболел коронавирусом

Советский спорт07:27

Одноклубник Черышева заразился коронавирусом

Чемпионат07:20

У одноклубника Черышева обнаружен коронавирус

Матч ТВ07:32

Бывший защитник «Зенита» Гарай заболел коронавирусом

Спорт-Экспресс06:56
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
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Минпромторг объяснил «локально пустые полки» в магазинах

Если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК 11:57
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Известия вчера в 17:28
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«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

По словам музыканта, решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.
РИА Новости 08:21
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Футбол

«Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком» в матче ФНЛ

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Шоу-бизнес

Влад Топалов опубликовал фото с подросшим сыном

Певец Влад Топалов на своей странице в соцсети опубликовал новые снимки с подросшим сыном Майклом.
Вечерняя Москва вчера в 18:58
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Стартовали продажи геймерского смартфона Nubia Red Magic 5G

Дни24 13 марта в 07:49
Общество

На матче РПЛ болельщики вывесили баннер, посвященный Терешковой

Фото: Кадр из трансляции телеканала "Матч Премьер" На матче 22-го тура РПЛ, в котором тульский "Арсенал" принимал казанский "Рубин", был вывешен баннер с обращением в адрес первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Российская газета 07:34
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Известия 11:59
Общество

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 12 европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
РБК 12:17
Политика

Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Газета.Ru 11:16
Общество

Вильфанд пообещал москвичам два дня потепления

В четверг москвичей ожидает потепление, которое продержится два дня.
Известия 11:06
Общество

В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение

Свободное посещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводится в школах и детсадах Калининградской области c понедельника, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 10:20
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Lenta.ru 07:59
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Политика

На Украине намерены ограничить работу заведений общепита

Оценить возможность государственного ограничения работы заведения общественного питания предложил министр здравоохранения Украины Илья Емец 15 марта, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Красная весна 09:39
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Футбол

Мертенс на карантине поддерживает форму с помощью вина

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс опубликовал в Instagram небольшое видео.
Евро-футбол.ру 11:36
Политика

Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Правительство ФРГ с понедельника из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией.
Вести.Ru 10:50
Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Политика

РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами

На официальном сайте РЖД появился специальный раздел с оперативной и подробной информацией об отмененных из-за распространения коронавируса международных поездах.
РИА Новости 09:16
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия 07:21
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
РИА Новости 06:03
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Тарантас Ньюс вчера в 00:54
Здоровье

Итальянская Ломбардия испытывает недостаток мест в реанимации

Итальянская Ломбардия, где зарегистрировано наибольшее число заражения коронавирусом, столкнулась с дефицитом мест в палатах реанимации, заявил президент области Аттилио Фонтана.
РИА Новости 11:52
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
REGNUM 09:47
Общество

В школах Челябинской области пока не вводят карантин по коронавирусу

Образовательным организациям Челябинской области дано поручение подготовиться к возможному введению дистанционного обучения, работодателям – ввести на предприятиях и в организациях дезрежим.
Урал-пресс-информ 08:13
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Эсекьель Гарай
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, центральный защитник футбольного клуба «Валенсия». Выступал в национальной сборной Аргентины. Ещё в «Расинге» зарекомендовал себя как хороший исполнитель пенальти и штрафных ударов.
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