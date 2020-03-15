Защитник испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом футболист сообщил в личном Instagram-аккаунте. Отметим, что игрок стал первым игроком чемпионата Италии по футболу, которому диагностировали коронавирус.

Общество В Коми вводится свободное посещение детсадов и дистанционное обучение в школах, ссузах и вузах Как отметила министр, всем муниципальным управлениям образования также поручено ограничить проведение массовых мероприятий, своевременно проводить и строго контролировать исполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий, в том числе дезинфекционных мероприятий в школах, детских садах и организациях дополнительного образования детей.

Общество Ирландия закрывает все пабы и кафе из-за распространения коронавируса Министерство здравоохранения Ирландии распорядилось закрыть в стране все пабы и кафе, включая заведения общепита при гостиницах, в целях сдерживания распространения коронавируса нового вида.

Общество Обессиленного Яценюка в маске привезли в клинику Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, привезли в киевскую клинику «Борис».

Общество В Госдуме оценили идею перевести вузы на дистанционное обучение Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов назвал рекомендацию Министерства науки и высшего образования перевести вузы на дистанционное обучение правильной мерой.

Политика Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Общество Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).

Политика Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина» Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.

Гаджеты MSI представила материнскую плату с Intel H110, слотами PCI и ISA, а также ОЗУ DDR4 На плате есть: Два слота расширения PCI Express x16 (один работает в режиме PCI Express x4) Пять слотов PCI Один слот ISA Кроме того, на задней панели есть два распаянных COM-порта, ещё четыре можно подключить на самой плате.

Политика Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.

Политика Трамп заявил, что закупать товары впрок из-за коронавируса не нужно Президент США Дональд Трамп в воскресенье обсудил ситуацию с поставками продовольствия и других важных товаров с руководителями крупнейших торговых сетей страны и призвал американцев не закупать впрок еду и предметы первой необходимости.