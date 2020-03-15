Коронавирус
МК-СпортОдноклубник Черышева Гарай заразился коронавирусом
Защитник испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом футболист сообщил в личном Instagram-аккаунте. Отметим, что игрок стал первым игроком чемпионата Италии по футболу, которому диагностировали коронавирус.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Происшествия
Минобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите
На аэродроме Черемушки в Чите вертолет Ми-8 выстрелил за пределы безопасной зоны.
Происшествия
Два ребенка упали под лед в Вологде
Общество
В Коми вводится свободное посещение детсадов и дистанционное обучение в школах, ссузах и вузах
Как отметила министр, всем муниципальным управлениям образования также поручено ограничить проведение массовых мероприятий, своевременно проводить и строго контролировать исполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий, в том числе дезинфекционных мероприятий в школах, детских садах и организациях дополнительного образования детей.
Общество
Ирландия закрывает все пабы и кафе из-за распространения коронавируса
Министерство здравоохранения Ирландии распорядилось закрыть в стране все пабы и кафе, включая заведения общепита при гостиницах, в целях сдерживания распространения коронавируса нового вида.
Общество
Обессиленного Яценюка в маске привезли в клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, привезли в киевскую клинику «Борис».
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД).
Общество
В Госдуме оценили идею перевести вузы на дистанционное обучение
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов назвал рекомендацию Министерства науки и высшего образования перевести вузы на дистанционное обучение правильной мерой.
Политика
Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса
Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Хоккей
Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов работникам стадиона «Флориды»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов временным сотрудникам домашней арены клуба.
Финансы
«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+
По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина
Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
Общество
Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве
Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Политика
Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
Футбол
«Реал» хочет получить 36 млн фунтов за Себальоса
По данным британских СМИ, "Реал" готов продать игрока и хочет получить за его трансфер 36 миллионов фунтов стерлингов.
Гаджеты
MSI представила материнскую плату с Intel H110, слотами PCI и ISA, а также ОЗУ DDR4
На плате есть: Два слота расширения PCI Express x16 (один работает в режиме PCI Express x4) Пять слотов PCI Один слот ISA Кроме того, на задней панели есть два распаянных COM-порта, ещё четыре можно подключить на самой плате.
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Армия и оружие
Российские войска получат новые бронеавтомобили
Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
Политика
Трамп заявил, что закупать товары впрок из-за коронавируса не нужно
Президент США Дональд Трамп в воскресенье обсудил ситуацию с поставками продовольствия и других важных товаров с руководителями крупнейших торговых сетей страны и призвал американцев не закупать впрок еду и предметы первой необходимости.
Гаджеты
IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Происшествия
В Петербурге спасли двух детёнышей нерпы
В Санкт-Петербурге спасли двух детёнышей балтийской нерпы. Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».