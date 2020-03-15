Коронавирус
Взгляд.руОдноклубник футболиста сборной России заразился коронавирусом
Защитник испанской «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус Covid-2019. Он является одноклубником россиянина Дениса Черышева.
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом COVID-19 в России, достигло 63.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
В Пензе госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус
Один человек госпитализирован в Пензе с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Технологии
Google рекомендовал сотрудникам работать из дома
Компания Google проводит профилактику распространения коронавируса среди сотрудников.
Происшествия
Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку
Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Происшествия
Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Футбол
Сочи — Краснодар 2:0
В первой игре дня встретятся «Сочи» и «Краснодар». Матч пройдёт на главной спортивной арене Олимпийских игр 2014 года – стадионе «Фишт».
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Общество
В Петербурге начались акции в защиту основ конституционного строя
На акцию собралось порядка 20 человек. У Конституционного суда на Сенатской площади проходит акция в защиту основ конституционного строя.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом
Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло на треть
На сегодняшний день число зараженных в мире достигло 131 851 человека, при этом выздоровело за все время эпидемии 68 500 человек, а умерло 4948 заболевших.
Политика
Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Общество
Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
Здоровье
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.
Футбол
ЦСКА — Уфа 0:0 (1-й тайм)
ЦСКА отменил послематчевые мероприятия для прессы на домашней игре 22-го тура РПЛ против «Уфы».
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова показала грудь на фотосессии со шпагой
Светлана Ходченкова случайно показала голую грудь на фотосессии со шпагой. Соответствующий пост актриса опубликовала в Instagram.
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»
Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
Политика
Глава минздрава Украины предложил ограничить работу заведений общепита
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания для недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает украинский минздрав.
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Японский автогигант Honda сообщил о начале продаж обновленного кроссовера Breeze еще с конца прошлого года.
Политика
США включили в черный список две российские компании
В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, из-за чего появляется рак
В дальнейшем на генетическую детерминанту накладываются факторы риска, отметил Мясников. Важные из них - курение и вирусные инфекции.
Общество
Канцлер Австрии признал коронавирус «серьезнейшим вызовом»
«Серьезнейшим вызовом со времен Второй мировой войны» назвал канцлер Австрии Себастьян Курц эпидемию коронавируса и призвал «закрыть республику на аварийный режим» 15 марта в интервью телеканалу ORF TV.