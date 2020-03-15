Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руОдноклубник футболиста сборной России заразился коронавирусом

Защитник испанской «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус Covid-2019. Он является одноклубником россиянина Дениса Черышева.
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Бывший футболист «Зенита» Гарай заболел коронавирусом

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У одноклубника Черышева обнаружен коронавирус

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Одноклубник Черышева Гарай сдал положительный тест на коронавирус

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