с чего всё началось

Футболист испанской "Сельты" Пионе Систо оштрафован на 60 тысяч евро за нарушение условий карантина. Об этом информирует портал El Desmarque. Этот штраф - крупнейший в истории клуба из Виго, за который с недавних пор на правах аренды выступает россиянин Федор Смолов.

Одноклубник Смолова оштрафован на 60 тысяч евро за нарушение карантина

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