Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.

с чего всё началось

Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».

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