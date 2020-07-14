Недвижимость
КоммерсантъОднокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
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с чего всё началось
Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.Коммерсантъвчера в 18:18
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Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
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В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
Известия 06:02
Общество
В Ростовской области коронавирус выявлен у 99 человек за сутки
На 14 июля в Ростовской области у 10 922 человек подтвержден коронавирус COVID-19.
Kursk.com 04:08
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Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
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Srnsk 05:07
Общество
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Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК вчера в 08:36
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
RT на русском 05:55
Футбол
Актер Баринов: «Пускай Кикнадзе хоть задницу покажет. Мне этот человек неинтересен»
Актер Валерий Баринов поделился мнением о поведении генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, который показал средний палец одному из фанатов московского клуба.
Sport24.ru 05:43
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал несогласованные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проведенные его сторонниками в прошедшие выходные.
Известия 06:20
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«Валенсия» проиграла «Леганесу» в матче Примеры
РИА Новости 12 июля в 15:49
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Политика
В Саратовской области уволилась министр сельского хозяйства
От занимаемой должности по собственному желанию освобождена министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
REGNUM 06:00
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Общество
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Скопление журналистов на пикете у СИЗО "Лефортово" в поддержку советника глав Роскосмоса Ивана Сафронова могло послужить причиной для вмешательства полицейских.
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Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
Общество
Пандемия в России снизила привлекательность проживания в крупных городах
Москва, 14 июля 2020, 13:05 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала «бегство» жителей России из крупных городов.
REGNUM 06:05
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Происшествия
Информация о «минировании» ростовского аэропорта не подтвердилась
Информация о "минировании" аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону не подтвердилась, он возобновил работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости 06:33
Происшествия
Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей
Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
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Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
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