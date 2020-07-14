Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъОднокомнатные квартиры теряют популярность

Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
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с чего всё началось

Однокомнатные квартиры теряют популярность

Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.
Коммерсантъ13 июля в 18:18

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Эксперт рассказал, почему упал спрос на однокомнатные квартиры

Вечерняя Москвавчера в 08:40

В России резко упал спрос на однокомнатные квартиры

АБНвчера в 00:57

«Коммерсантъ»: однокомнатные квартиры теряют популярность у покупателей

Аргументы и Фактывчера в 05:51

Изнанка льготной ипотеки: «однушки» потеряли популярность

News.ruвчера в 04:45

Эксперт по недвижимости объяснил, когда вернётся спрос на однокомнатные квартиры

Радио 1вчера в 06:37

В Москве рекордно упал спрос на однокомнатные квартиры

РЕН ТВ13 июля в 20:19

Однокомнатные квартиры теряют популярность

Коммерсантъ13 июля в 18:18
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Происшествия

Отмыл 4 миллиарда: «королю челнинского обнала» дали 10 лет

БИЗНЕС Online 00:50
Происшествия

Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга

Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Политика

В Баку состоялся митинг в поддержку азербайджанской армии

Жители Баку вышли на улицы и приняли участие в несанкционированном митинге-шествии в поддержку азербайджанской армии.
Газета.Ru вчера в 22:14
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Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 06:16
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Политика

Многодневные выборы предложили проводить без досрочного голосования

Ранее, как сообщал РИА Новости зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов, профильный комитет Госдумы одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах.
РИА Новости 00:05
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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Здоровье

235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки

За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Происшествия

«Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора

По его данным, параллельно следственные мероприятия прошли в нескольких ИТ-поставщиках «Почты России».
РБК 02:11
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news вчера в 10:45
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Политика

Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге

Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
РБК 00:23
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Общество

Жертву убийства, произошедшего 2 тысячелетия назад, нашли в Британии

РЕН ТВ 00:29
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Футбол

Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА

Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Общество

Производитель «Авента-М» оценил исправность аппаратов

Исправность аппаратов ИВЛ оценил производитель «Авента-М».
Псковское агентство информации 02:19
Гаджеты

Inventive Retail Group откроет до 60 магазинов Xiaomi в России

Розничная группа создаст монобрендовую сеть Xiaomi — планируется открыть до 60 магазинов по всей России Первый магазин Xiaomi группы группы компаний Inventive Retail Group откроется 22 июля в ТРЦ FORT Отрадное (бывший «Золотой Вавилон Отрадное»).
TechFusion 01:13
Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

РИА Новости вчера в 06:48
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Политика

В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета намерена до 1 сентября обсудить поправки в законодательство против вмешательства в дела РФ, говорится в проекте доклада, который должен быть опубликован в среду.
РИА Новости 01:06
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 13 июля в 04:10
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Спорт

Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости 13 июля в 13:41
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Авто

Nissan официально представил серийный электрокроссовер Ariya

Японский автопроизводитель наконец представил свой новый электрический кроссовер Nissan Ariya с запасом хода до 483 км. Новая стратегия Nissan, которая подразумевает выпуск 10 моделей в течение следующих 20 месяцев, идет полным ходом.
SpeedMe 01:18
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Экономика

В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень

В России в июне поток заявок на получение розничных кредитов составил 105% от уровня января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на оценило бюро кредитных историй «Эквифакс».
Коммерсантъ 00:51
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Путешествия

Роспотребнадзор рассказал, нужно ли делать тест на COVID-19 к отпуску

Как пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре, если человек едет в санаторий, то нужно.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

«Аэрофлот» грузовым рейсом вывез оставленных в Шанхае животных

Десять животных, не попавших 4 июля вместе со своими хозяевами на вывозной рейс из Шанхая в Москву, отправлены в Россию.
Коммерсантъ вчера в 08:19
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Здоровье

Игорь Артамонов: «Человек полагает, бог располагает»

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин отметил, что количество пациентов в стационарах сократилось на 200 человек.
LipetskMedia.ru вчера в 06:39
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
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Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
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Здоровье

Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам

Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
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Экономика

В России предложили уничтожать нелегальные сигареты

В России могут начать уничтожать конфискованный табак и средства его производства.
Известия вчера в 13:00
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Футбол

Глушаков поделился ощущениями перед игрой со «Спартаком»

Газета.Ru 02:19
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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