Недвижимость
КоммерсантъОднокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
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Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.Коммерсантъвчера в 18:18
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Экономика
Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
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Интерфакс 12 июля в 11:51
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АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
Коммерсантъ 07:54
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Судью крайсуда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий
В августе 2019 года председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям, отстранив Хахалеву от ведения процессов.
Югополис вчера в 06:28
Политика
Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Армия и оружие
Азербайджан заявил об уничтожении до 100 армянских военных
Ruposters.ru 06:57
Происшествия
Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы
Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
ТАСС 07:41
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В клипе «Фотосессия» группы Ленинград представили новый вокальный микрофон завода «Октава»
Завод «Октава» предоставил для съемок клипа группировки «Ленинград» «Фотосессия» новую разработку — вокальный динамический микрофон МД-305.
АртМосковия 07:29
Футбол
Моуринью назвал позорным решение CAS по делу «Манчестер Сити»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне удовлетворить апелляцию «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также на сокращение штрафа клуба с €30 млн до €10 млн.
RT на русском 09:43
Авто
Aurus определился с дизайном внедорожника Komendant
Как пишет «Российская газета», в их распоряжении оказались фотографии, на которых изображена финальная версия внедорожника Aurus Komendant.
Тарантас Ньюс 09:11
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Здоровье
Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек
Британские эксперты Академии медицинских наук сделали некие вычисления, которые привели к выводу, что Великобритания во время второй волны пандемии коронавируса может потерять порядка 120 000 людей.
ToDay News Ufa 07:58
Происшествия
В Татарии расследуют дело маньяка и ищут пострадавших женщин
Нижнекамск, Татария, 13 июля 2020, 10:17 — REGNUM Следственные органы по Татарии продолжают расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), возбужденного в отношении 34-летнего жителя Нижнекамска, которого подозревают в нападении на женщин.
REGNUM вчера в 03:17
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Экономика
«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года
"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
ПРАЙМ 03:19
Политика
МИД Украины: Киев «огребает» после каждого заявления Саакашвили
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «огребает» после заявлений по Грузии бывшего грузинского президента, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:08
Происшествия
Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку
Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган".
РИА Новости 08:20
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Политика
Медведев не исключил второй и третьей волн коронавируса
Как отмечала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, говоря о вероятности второй волны COVID-19 в стране, никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов.
RT на русском 08:40
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
В Иране казнили одного из обвиняемых в шпионаже в пользу ЦРУ
Бывший сотрудник минобороны Ирана Реза Асгари, по данным иранских СМИ, был казнен недавно, за время работы на ЦРУ он передавал информацию об иранских ракетах.
РИА Новости 04:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
Здоровье
Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии
«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM 07:39
Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
ToDay News Ufa 06:50
Общество
В Курской области чиновников лишили премий за ошибки в документах
Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил квартальных премий сотрудников администрации области, допустивших ошибки при составлении официальных документов.
ТАСС 09:38
Политика
В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией
Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во вторник в Варшаве.
РИА Новости 08:56
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
Общество
Арестованный в Берлине диджей Казначеев освобождён из тюрьмы под залог
Арестованного в Берлине по запросу США российского диджея Дениса Казначеева освободили под залог в размере 20 тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на его агента.
Аргументы и Факты 09:00