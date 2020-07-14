Недвижимость
КоммерсантъОднокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
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с чего всё началось
Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.Коммерсантъвчера в 18:18
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Армия и оружие
На Крымский мост обрушиваются волны? Спутники зафиксировали мощную вспышку с Украины - СМИ
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Политика
В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы
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Известия 14:14
Музыка
BTS станет частью японского фильма «Your Eyes Tell»
BTS станет частью японского фильма «Your Eyes Tell». Фильм выйдет 23 октября, а первый тизер уже опубликован для просмотра.
Popcake 11 июля в 15:11
Автоспорт
Феттель может сменить «Феррари» на «Рейсинг Пойнт» уже в сезоне-2020
Немецкий пилот «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель может по ходу сезона сменить команду и перейти в «Рейсинг Пойнт».
Нева Спорт 13:12
Фигурное катание
Фигуристка Косторная допустила завершение карьеры через два сезона
Российская фигуристка Алена Косторная допустила, что может завершить карьеру через два сезона.
ТАСС Спорт 13:48
Происшествия
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:55
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Напомним, ранее известного журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом писала Общественная служба новостей.
Общественная служба новостей 06:25
Авто
КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения
Ещё одна встреча с водителями намечена на август текущего года. Сообщается, что в целом обкатка новых КамАЗ-54901 проходи штатно.
SpeedMe 14:20
Путешествия
С начала июля в Крыму отдохнуло 400 тыс. туристов
По данным регионального министерства курортов, за первые десять дней июля в Крыму отдохнули 400 тыс. туристов.
Бизнес-газета 04:50
Общество
В Минске задержали около 80 участников стихийной акции солидарности
Сотрудники правоохранительных органов задержали в белорусской столице около 80 участников несанкционированной стихийной акции солидарности.
ТАСС 16:10
Космос
Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу перенесли из-за плохой погоды
Аргументы и Факты 04:20
Шоу-бизнес
Мария Михалкова-Кончаловская отказалась от свадьбы
Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о том, что она решила отложить свадьбу.
Свободная Пресса 14:11
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Общество
Рябцева обвинила депутата Яшина в сексуальном насилии
NewInform 08:19
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36
Происшествия
В Подмосковье горит склад на площади 6,5 тыс. кв. метров
Долгопрудный, Московская область, 14 июля 2020, 23:04 — REGNUM В подмосковном городе Долгопрудный горит склад на общей площади 6,5 тыс. кв. метров, сообщает 14 июля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
REGNUM 16:04
Армия и оружие
Армения объявила о десяти сбитых азербайджанских беспилотниках
Вооруженные силы Армении сбили около десяти беспилотных летательных аппаратов Азербайджана, заявил руководитель созданного в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе информационного центра Арцрун Ованнисян.
Интерфакс 15:36
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 07:11
Общество
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Вечером 14 июля в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. По данным сайта Downdetector, проблемы начались около 23:00 мск.
РБК 16:26
Общество
В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
РБК вчера в 16:27
Футбол
«Реал» попросил фанатов не праздновать чемпионство на улицах Мадрида
"Реал" попросил фанатов не праздновать возможное чемпионство на улицах Мадрида для того, чтобы избежать массового скопления людей.
Газета.Ru 15:36
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Армия и оружие
Конгресс запретил Трампу начинать войну с Ираном
Поправку к военному бюджету на 2021 финансовый год, которая запрещает выделение денег на ведение боевых действий против Ирана, начатых без одобрения американских законодателей, одобрил Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.
ИА Красная Весна 16:31
Политика
Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов
Власти США во вторник отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были переведены исключительно в онлайн-формат, сообщает издание The Hill.
РИА Новости 16:14