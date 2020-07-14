Недвижимость
КоммерсантъОднокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
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Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.Коммерсантъ13 июля в 18:18
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Эксперт по недвижимости объяснил, когда вернётся спрос на однокомнатные квартиры
Радио 1вчера в 06:37
«Коммерсантъ»: однокомнатные квартиры теряют популярность у покупателей
Аргументы и Фактывчера в 05:51
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Общество
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По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Финансы
Автор самого точного рублевого прогноза рассказал, чего теперь ждать
Стратег Santander Bank Polska SA из Варшавы Войцех Мазуркевич озвучил свой прогноз по курсу рубля до конца лета.
Shraibikus News 02:14
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С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Наука
Генетикам впервые удалось расшифровать «женскую» хромосому
Mockva.ru вчера в 19:14
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус диагностировали у семи человек в Крыму за сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 13 июля в 03:23
Экономика
Готов список компаний для проведения плановых трудовых проверок на 2021 год
На сайте Роструда опубликован список компаний, к которым, вероятнее всего, в 2021 году придет с проверкой трудовая инспекция.
Бухгалтерия.ру 02:54
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Росавиация предлагает запретить несерийные малые самолёты
Москва, 15 июля 2020, 09:48 — REGNUM Эксплуатацию несерийных малых самолётов, с помощью которых обрабатывают поля и тушат пожары, предлагает запретить Росавиация.
REGNUM 02:48
Здоровье
Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии
«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM вчера в 07:39
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
Политика
Иран признал новый этап распространения коронавируса
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о нахождении страны в условиях второй волны коронавируса.
Lenta.ru 03:04
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Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 13 июля в 04:10
Общество
В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда
В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль
Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Здоровье
Два моногоспиталя для лечения коронавируса открыли в Тюменской области
Еще два медицинских учреждения перепрофилировали в Тюменской области для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
АиФ Тюмень 03:06
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
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В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
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В Саратовской области за сутки 92 человека заразились коронавирусом
За минувшие сутки в Саратовской области коронавирусом заразились еще 92 человека. Об этом в среду, 15 июля, сообщает региональный оперштаб.
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Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:31
Технологии
Россиянам дали советы по безопасному использованию мобильного банка
Чтобы обезопасить себя от мошенников, специалисты советуют пользоваться настройками двухэтапной аутентификации, вовсе не пользоваться мобильным банком со смартфона или заходить в личный кабинет банка только с компьютера, на котором установлен антивирус.
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Авто
Льготными автокредитами с начала года воспользовались 85 тысяч россиян
С начала 2020 года программой льготного автокредитования воспользовались более 85 тысяч жителей России.
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Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 13 июля в 15:28
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента между военным США и офицером САА
Piter.tv вчера в 06:07
Общество
О новом виде мошенничества с кредитками предупредили россиян
Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Голованов предупредил россиян о том, что злоумышленники могут предлагать подозрительно выгодные условия для оформления сделки.
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