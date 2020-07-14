Недвижимость
КоммерсантъОднокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
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Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.Коммерсантъвчера в 18:18
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Происшествия
Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку
Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган".
РИА Новости 08:20
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Политика
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
В Кремле глубоко обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении и призывают стороны к сдержанности.
Российская газета 06:45
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Политика
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Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Политика
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
Авто
Кроссовер BMW X3 получил электрическую версию
С нуля до первой «сотни» кроссовер разгоняется за 6,8 секунды. Максимальная скорость составляет 180 километров в час.
Evo-rus.com 07:53
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
Известия 08:26
Общество
Жители России смогут получить новую выплату
По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
Общество
В Пенсионном фонде заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com вчера в 07:23
Общество
Финляндия может открыть границы с РФ после 11 августа
Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней.
REGNUM 06:11
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Общество
Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности
Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности, заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
RT на русском 08:44
Общество
Сафронов не признал вины по делу о госизмене
Экс-журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался признавать вину в инкриминируемой ему государственной измене.
Политика Сегодня вчера в 10:31
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«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
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Многих россиян коснется новое повышение пенсий с 1 октября 2020 года
Новое повышение пенсий в октябре 2020 года, о котором прежде сообщали в Правительстве Российской Федерации, коснется многих россиян.
iReactor 01:58
Происшествия
Ефремов предлагал взятку сотрудникам ГИБДД после ДТП в Москве
Пользователи сети опубликовали уникальные кадры, где Ефремов предлагает сотрудникам ГИБДД взятку.
iReactor вчера в 13:39
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Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
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Работавший с Медведевой тренер объяснил свой уход из группы Тутберидзе
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400 выпускников ВШЭ подписали открытое письмо в поддержку Сафронова
Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) написали открытое письмо в поддержку советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.
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