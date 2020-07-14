Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъОднокомнатные квартиры теряют популярность

Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
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с чего всё началось

Однокомнатные квартиры теряют популярность

Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.
Коммерсантъвчера в 18:18

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Изнанка льготной ипотеки: «однушки» потеряли популярность

News.ru04:45

Эксперт по недвижимости объяснил, когда вернётся спрос на однокомнатные квартиры

Радио 106:37

«Коммерсантъ»: однокомнатные квартиры теряют популярность у покупателей

Аргументы и Факты05:51

Эксперт рассказал, почему упал спрос на однокомнатные квартиры

Вечерняя Москва08:40

В России резко упал спрос на однокомнатные квартиры

АБН00:57

В Москве рекордно упал спрос на однокомнатные квартиры

РЕН ТВвчера в 20:19

Однокомнатные квартиры теряют популярность

Коммерсантъвчера в 18:18
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Общество

Хорватия открылась для российских туристов

"На основании рекомендаций Хорватского института общественного здравоохранения власти страны приняли решение открыть границы для расширенного списка граждан из стран, не входящих в Евросоюз", – сказано в сообщении.
Вести.Ru 09:50
Киберспорт

Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward

Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
Srnsk 12 июля в 14:24
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Общество

Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.
ТАСС 08:57
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Общество

Фигурантам дела «Нового величия» продлили арест до 17 августа

Москва, 14 июля 2020, 16:48 — REGNUM Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения семерым фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в создании экстремистского сообщества.
REGNUM 09:48
Общество

Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
Югополис 04:18
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Энергетика

«Газпром» сократил поставки газа в Европу в I квартале на 16%

Поставки "Газпрома" в Европу в первом квартале упали на 16%, до 52 миллиардов кубометров, при этом экспортная цена снизилась до 162 долларов за тысячу кубов, следует из презентации компании.
ПРАЙМ 09:11
Общество

Турция заявила о намерениях возобновить авиарейсы в Россию

13 июля стало известно о том, что крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines намерена вновь открыть авиасообщение с Россией.
Кавказ Пост 05:49
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Происшествия

Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии

Коммерсантъ 09:40
11
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
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Общество

Священникам Среднеуральского женского монастыря запретили служить

Вечерние Ведомости 05:59
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Происшествия

Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
4
Общество

«Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30%

РБК 10:18
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Космос

США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны

Discover24 11 июля в 04:23
17
Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
8
Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

На единовременную выплату могут рассчитывать люди 1967 года рождения и рожденные раньше.
Evo-rus.com 10:02
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Футбол

Агенты требовали от ЦСКА почти миллион евро за трансфер Гайча

«Сан-Лоренсо» намерен продать игрока за минимум девять миллионов евро, при это агенты требовали десять процентов от сделки 900 тысяч евро.
ODDS.ru 03:04
Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
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Общество

Более 300 предприятий сферы услуг ушли с центральных улиц Петербурга

На основных торговых улицах Петербурга за всё время режима самоизоляции закрыли более 300 предприятий сферы услуг.
DP.RU 05:42
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Футбол

Ганчаренко – о матче с «Локомотивом»: «Преимущество будет иметь та команда, которая подойдёт более свежей»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко дал комментарий по поводу предстоящего матча двадцать девятого тура Премьер-лиги против «Локомотива».
Евро-футбол.ру 09:48
Авто

Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

Новые автомобили 07:11
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Экономика

Строительство моста через реку Лена в Якутии завершится в 2024 году

В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии.
Интерфакс 10:14
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Газета.Ru вчера в 17:02
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Общество

Прославившийся на Крымском мосту Кот Мостик станет журналистом

Со стройки Крымского моста кот переезжает в крымскую редакцию РИА Новости. Об этом сообщили в официальном аккаунте "Кот Моста" в Инстаграме.
SM News 08:28
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
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Общество

Жители России смогут получить новую выплату

По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
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Общество

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:06
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Политика

Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну

"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
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Армия и оружие

В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении

В результате обстрела Вооруженными силами Армении приграничного района Азербайджана погибли два высокопоставленных офицера.
Известия 06:02
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