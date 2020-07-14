Недвижимость
КоммерсантъОднокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
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Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.Коммерсантъвчера в 18:18
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Общество
Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Ведомости вчера в 17:20
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Политика
Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране
Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:24
Происшествия
Видео драки Алибасова-младшего на ток-шоу попало в Сеть
PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова опубликовал в соцсетях короткий ролик, на котором видна драка сына продюсера Бари Алибасова — младшего с семейным стоматологом Артуром Пинхасовым.
Вечерняя Москва 04:32
Общество
Правительство РФ выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
Москва, 14 июля 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты.
REGNUM 03:55
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну
"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Кино
Съемки «Бэтмена» начнутся в сентябре с важным изменением
Popcornnews.ru 05:30
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Армия и оружие
Армения показала видео уничтожения опорных пунктов Азербайджана
Министерство обороны Армении разместило видео уничтожения опорных пунктов Азербайджана подразделениями вооруженных сил республики.
РБК 05:36
Футбол
Сёмин потребовал отставки Кикнадзе из-за неуважения болельщиков
Бывший тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин обратился к генеральному директору московской команды Василию Кикнадзе, заявив, что тот должен уйти со своего поста.
News.ru 05:09
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service вчера в 09:52
Политика
Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Известия вчера в 14:24
Общество
Стало известно условие открытия Финляндии для россиян
В настоящий момент Финляндия открывает внешние границы с рядом европейских стран.
Газета.Ru 04:55
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку подала заявление на развод после десяти лет брака
Напомним, что еще в 2019 году Лист сообщал о желании своей супруги с ним развестись. Причина, по его словам, кроется в низком доходе.
ГлобалМСК.ру 05:16
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Авто
Nissan анонсировал новый кроссовер Magnite
Компания Nissan напомнила о премьере нового мини-кроссовера Magnite коротким видеотизером.
Автоновости дня 04:58
Технологии
МегаФон предложил абонентам Саратовской области новое качество голосовой связи
Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для звонков на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города.
Версия-Саратов 02:20
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Общество
Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
Югополис 04:18
Экономика
Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
Известия 02:16
Космос
Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу перенесли из-за плохой погоды
Аргументы и Факты 04:20
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Авто
УАЗ передаст 116 автомобилей компаниям холдинга «Россети»
УАЗ поставит холдингу «Россети» партию специальных автомобилей для линейного персонала и оперативно-выездных бригад.
Автоновости дня вчера в 08:30