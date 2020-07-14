Недвижимость
КоммерсантъОднокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
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Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.Коммерсантъ13 июля в 18:18
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«Коммерсантъ»: однокомнатные квартиры теряют популярность у покупателей
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