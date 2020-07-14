Недвижимость
КоммерсантъОднокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
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Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.Коммерсантъ13 июля в 18:18
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«Коммерсантъ»: однокомнатные квартиры теряют популярность у покупателей
Аргументы и Фактывчера в 05:51
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Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Общество
В Минобороны РФ заявили о безопасности вакцины против коронавируса
Отмечается, что серьёзных нежелательных явлений, осложнений, побочных реакций, а также жалоб на состояние здоровья не зарегистрировано Исследования проводились Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.
REGNUM 04:25
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Российская фигуристка Алена Косторная, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировала уход Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 04:14
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
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Газета.Ru вчера в 11:10
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
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SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink
Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Эхо Москвы 12 июля в 00:09
Общество
К ноябрю в России планируют утвердить стандарт школьной одежды
Минпромторг России планирует к ноябрю 2020 года утвердить стандарт школьной одежды.
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Технологии
В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Ведомости вчера в 21:50
Общество
Москвичи смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно с 16 июля
Жители Москвы, желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирус, могут с четверга, 16 июля, сделать это бесплатно, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 04:06
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
Курс евро на Московской бирже впервые с 7 июля преодолел отметку в 81 руб, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 09:23
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 12:39
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Футбол
Гвардиола ответил на критику Клоппа и Моуринью по решению CAS
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на высказывания Юргена Клоппа и Жозе Моуринью, которые остались недовольны решением Спортивного арбитражного суда (CAS), частично оправдавшего "Сити" по делу о нарушении финансового fair play.
РИА Новости 04:19
Шоу-бизнес
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За сутки в России умерли 156 человек с COVID-19, за все время - 117 70, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки в комплекте
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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:37
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В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
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Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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Range Rover и Range Rover Sport получили юбилейные версии
Land Rover представляет новые специальные версии Range Rover и Range Rover Sport, а также предлагает для пары совершенно новый дизельный двигатель Ingenium.
SpeedMe 03:34
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra 13 июля в 12:57