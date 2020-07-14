Недвижимость
КоммерсантъОднокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:22, Ашберн
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Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
RT на русском 00:59
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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестер Хачатурян
Профиль вчера в 09:23
Политика
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Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM вчера в 10:31
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
Технологии
Выручка китайской Huawei в I полугодии выросла на 13,1%
Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии 2020 года выросла на 13,1% в годовом выражении и составила 454 миллиарда юаней (около 64,8 миллиарда долларов), сообщила компания.
ПРАЙМ вчера в 12:50
Общество
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера.
РИА Новости вчера в 21:49
Экономика
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс 00:34
Наука
Иркутские ученые научатся выращивать трюфели
Ученые Иркутского государственного университета выиграли грант Российского научного фонда на исследование научных аспектов культивирования трюфелей, сообщает пресс-служба вуза во вторник, 14 июля.
ИркСиб 00:09
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
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Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru 12 июля в 00:19
Здоровье
100 дней спустя: переболевшие коронавирусом рассказали о сохраняющихся симптомах
Остаточные симптомы после коронавируса преследуют пациентов даже спустя долгое время.
Экспресс газета вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Энергетика
Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа
Во втором квартале 2020 года Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Газета.Ru 01:13
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер вчера в 13:49
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16
Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
Известия 01:24
Происшествия
Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
Политика
Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму
Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
Происшествия
Роналду грозит штраф из-за 10-летнего сына
Газета.Ru вчера в 18:35
Авто
Ford представил новый внедорожник Ford Bronco
Возрожденный Ford Bronco, чей концепт появился еще в 2004 году, а дебют несколько раз переносился, наконец, представлен.
Автоновости дня 02:14
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона
«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
Происшествия
Отец признанной погибшей Наи Риверы решил сам найти ее тело
Известия вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку подала заявление на развод после десяти лет брака
Телепрограмма 01:37
Общество
Более 80 миллионеров в мире призвали увеличить налоги на богатство
Письмо подписали 83 миллионера.
РЕН ТВ вчера в 15:09
Политика
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
РИА Новости вчера в 13:59