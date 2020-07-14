Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъОднокомнатные квартиры теряют популярность

Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.
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В России резко упал спрос на однокомнатные квартиры

АБН00:57

В Москве рекордно упал спрос на однокомнатные квартиры

РЕН ТВвчера в 20:19

Однокомнатные квартиры теряют популярность

Коммерсантъвчера в 18:18
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Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров

RT на русском 00:59
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестер Хачатурян

Профиль вчера в 09:23
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM вчера в 10:31
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
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Технологии

Выручка китайской Huawei в I полугодии выросла на 13,1%

Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии 2020 года выросла на 13,1% в годовом выражении и составила 454 миллиарда юаней (около 64,8 миллиарда долларов), сообщила компания.
ПРАЙМ вчера в 12:50
Общество

Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера

Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера.
РИА Новости вчера в 21:49
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Экономика

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс 00:34
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Наука

Иркутские ученые научатся выращивать трюфели

Ученые Иркутского государственного университета выиграли грант Российского научного фонда на исследование научных аспектов культивирования трюфелей, сообщает пресс-служба вуза во вторник, 14 июля.
ИркСиб 00:09
Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru 12 июля в 00:19
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Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

REGNUM 00:23
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Здоровье

100 дней спустя: переболевшие коронавирусом рассказали о сохраняющихся симптомах

Остаточные симптомы после коронавируса преследуют пациентов даже спустя долгое время.
Экспресс газета вчера в 04:23
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Энергетика

Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа

Во втором квартале 2020 года Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Газета.Ru 01:13
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер вчера в 13:49
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Происшествия

В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16

Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
Известия 01:24
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Происшествия

Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест

Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
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Политика

Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
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Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия вчера в 19:26
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Шоу-бизнес

Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton

Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
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Происшествия

Роналду грозит штраф из-за 10-летнего сына

Газета.Ru вчера в 18:35
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Авто

Ford представил новый внедорожник Ford Bronco

Возрожденный Ford Bronco, чей концепт появился еще в 2004 году, а дебют несколько раз переносился, наконец, представлен.
Автоновости дня 02:14
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Энергетика

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
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Происшествия

Отец признанной погибшей Наи Риверы решил сам найти ее тело

Известия вчера в 11:37
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Шоу-бизнес

Ирена Понарошку подала заявление на развод после десяти лет брака

Телепрограмма 01:37
Общество

Более 80 миллионеров в мире призвали увеличить налоги на богатство

Письмо подписали 83 миллионера.
РЕН ТВ вчера в 15:09
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Политика

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

РИА Новости вчера в 13:59
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