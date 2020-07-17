Политика
Legal.ReportОднокурсница Путина возглавила экономколлегию Верховного суда
Подносова родилась в 1953 году. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова по специальности «правоведение», является однокурсницей Владимира Путина.
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Однокурсница Путина может занять должность зампредседателя Верховного Суда
Московский Комсомолецвчера в 19:12
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Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Газета.Ru 02:48
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 02:11
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Происшествия
Украинский суд продлил арест двум обвиняемым в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.
ТАСС 02:57
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Происшествия
Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми
RT на русском вчера в 14:03
Экономика
«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК
«Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск»,— заявил представитель «Роснефти» агентству.
Коммерсантъ вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»
CT news 02:24
Здоровье
Ученый назвал вторую волну коронавируса в России маловероятной
Тавадян считает, что в позитивном для страны сценарии вакцинация произойдет в I квартале 2021 года, когда в России с высокой долей вероятности будет выработан коллективный иммунитет против коронавируса.
Известия 00:41
Кино
Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»
Газета Metro вчера в 12:38
Наука
Ключевой признак осложнений от коронавируса назван
Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона.
Сайт интересных новостей вчера в 10:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
Лондон, 17 июля 2020, 06:14 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM вчера в 23:14
Происшествия
В Пугачеве обнаружили тело пропавшей 2 недели назад женщины
Вчера, 16 июля, в Пугачеве Саратовской области обнаружили тело 66-летней женщины, которая исчезла около 2 недель назад.
Четвертая Власть 02:50
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком
РБК вчера в 22:09
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США
РБК вчера в 16:55
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
В начале недели появилась информация о том, что на территории Российской Федерации планируется ввести запрет на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей.
Новые автомобили 00:13
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Экономика
ЦБ лишил лицензии московский банк «Кузнецкий мост»
Центробанк аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост», говорится в сообщении на сайте регулятора.
РБК 03:19
Футбол
Дзюба и Азмун установили рекорд, забив на двоих 33 гола в сезоне РПЛ
CT news вчера в 08:13
Общество
Россиянам бесплатно раздадут земельные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 09:22
Политика
Путин читает мрачные соцопросы ФСО. На их основе он принимает решения
Многие чиновники не в восторге от исследований ФСО и говорят, что «цифры почти всегда совпадают с замерами, а вот аналитика оставляет желать лучшего».
Капитал страны 02:40
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 15 июля в 03:12
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
ИА Красная Весна 02:33
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Общество
Решение по протесту Renault ожидается в августе
В воскресенье вечером команда Renault подала протест против машин Racing Point, подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды.
F1news.ru вчера в 08:37