Политика

Legal.ReportLegal.ReportОднокурсница Путина возглавила экономколлегию Верховного суда

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Подносова родилась в 1953 году. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова по специальности «правоведение», является однокурсницей Владимира Путина.
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Однокурсница Путина может занять должность зампредседателя Верховного Суда

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Не имеющая арбитражной практики однокурсница Путина стала зампредом Верховного суда по экономическим спорам

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Однокурсница Путина возглавила экономколлегию Верховного суда

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Однокурсницу Путина рекомендовали на пост главы экономической коллегии Верховного суда; у нее нет опыта в арбитраже

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Однокурсница Путина будет решать экономические споры в РФ

SakhaNewsвчера в 14:58

«Открытые медиа» пишут, что главой экономической коллегии Верховного суда может стать однокурсница Владимира Путина

Эхо Москвывчера в 14:32

«Открытые медиа»: главой экономической коллегии Верховного суда станет однокурсница Путина

Дождьвчера в 14:04
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В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

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Происшествия

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Экономика

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«Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск»,— заявил представитель «Роснефти» агентству.
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Кино

Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»

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Наука

Ключевой признак осложнений от коронавируса назван

Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Лондон, 17 июля 2020, 06:14 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В Пугачеве обнаружили тело пропавшей 2 недели назад женщины

Вчера, 16 июля, в Пугачеве Саратовской области обнаружили тело 66-летней женщины, которая исчезла около 2 недель назад.
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Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
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В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США

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Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками

В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

В начале недели появилась информация о том, что на территории Российской Федерации планируется ввести запрет на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей.
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Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
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В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

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Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
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Общество

Решение по протесту Renault ожидается в августе

В воскресенье вечером команда Renault подала протест против машин Racing Point, подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды.
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