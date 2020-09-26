Односельчане заявили об исчезновении выигравшей выборы уборщицы
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Односельчане заявили об исчезновении выигравшей выборы уборщицы
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Жители Повалихинского поселения Костромской области заявили о пропаже Марины Удгодской - местной уборщицы, которая случайно выиграла выборы главы населенного пункта.В источнике
С чего всё началось
Житель Костромской области рассказал, где находится пропавшая после победы на выборах уборщица
По словам мужчины, на женщину пытаются оказывать давление местные власти. Житель Повалихинского поселения Костромской области Виктор рассказал 5-tv.ru о местонахождении уборщицы Марины Удгодской, случайно выигравшей выборы главы населенного пункта. Ранее односельчане сообщали о ее пропаже.
Пятый каналвчера в 08:46
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