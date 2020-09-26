Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Односельчане заявили об исчезновении выигравшей выборы уборщицы

Жители Повалихинского поселения Костромской области заявили о пропаже Марины Удгодской - местной уборщицы, которая случайно выиграла выборы главы населенного пункта.В источнике
С чего всё началось
Пятый канал

Житель Костромской области рассказал, где находится пропавшая после победы на выборах уборщица

По словам мужчины, на женщину пытаются оказывать давление местные власти. Житель Повалихинского поселения Костромской области Виктор рассказал 5-tv.ru о местонахождении уборщицы Марины Удгодской, случайно выигравшей выборы главы населенного пункта. Ранее односельчане сообщали о ее пропаже.
Пятый каналвчера в 08:46
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Односельчанин «пропавшей» уборщицы Удгодской раскрыл ее местонахождение

Аргументы и Факты19:18
Lenta.ru

Раскрыто местонахождение пропавшей после победы на выборах российской уборщицы

Lenta.ruвчера в 11:31
Взгляд.ру

Односельчане сообщили об исчезновении победившей на выборах уборщицы

Взгляд.рувчера в 19:57
РИА Новости

Односельчанин «пропавшей» уборщицы Удгодской рассказал, где она

РИА Новостивчера в 09:41
URA.Ru

Односельчане сообщили об исчезновении уборщицы, выигравшей выборы

URA.Ruвчера в 21:35
News.ru

Односельчане объяснили «пропажу» выигравшей выборы уборщицы

News.ruвчера в 09:49
НТВ

Победившая на выборах уборщица пропала из деревни

НТВ25 сентября в 09:53

Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Территория новостей25 сентября в 12:39
218

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
12

ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
1,1K

ВШЭ сообщила о сокращении среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс в России сократился на 6,1%, сообщили исследователи Высшей школы экономики в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития».
Общественная служба новостейвчера в 06:14
60